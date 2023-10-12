рф снова ударила дроном по Румынии: получены неопровержимые доказательства

Минобороны Румынии осудило атаки рф на объекты инфраструктуры в украинских портах на Дунае

Российские оккупанты продолжают атаковать дунайские порты Украинымынии. На территории этой страны были обнаружены новые доказательства российских ударов.

В четверг, 12 октября, министр иностранных дел Румынии Луминице Одобеску сообщила в соцсети Х (бывший Twitter), что российские удары "вновь имели серьезные последствия" на румынской территории. В то же время она призвала рф прекратить атаки.

"Отвратительные нападения россии на гражданскую инфраструктуру Украины снова имели серьезные последствия на территории Румынии. Новые доказательства влияния были найдены на румынской земле. Мы призываем россию прекратить эти военные преступления", — написала Одобеску.

В то же время Министерство обороны Румынии сообщило, что в среду, 11 октября, российские войска продолжили обстрелы украинской портовой инфраструктуры вблизи границы между Украиной и Румынией. Там отметили, что в режиме реального времени отслеживали воздушную обстановку в районах ответственности.

В Минобороны сообщили, что около 5:00 12 октября в зеленой зоне у правого берега Дуная, находящегося примерно в 3 км к западу от города Плаура, была обнаружена воронка от беспилотника. Отмечается, что были приняты меры по охране территории и уведомлены компетентные структуры для сбора доказательств и проведения следственных действий в соответствии с процедурами.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает нападения, совершенные российской федерацией на отдельные объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. Эти нападения неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", — подчеркнули в румынском министерстве.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя падение обломков российских дронов в Румынии, заявил, что пока нет никаких доказательств того, что это является результатом целенаправленного нападения России на территорию Альянса.