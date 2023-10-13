Незрозуміло, за що відповідають: стало відомо, скільки радників працює у Єрмака (інфографіка)

Обов'язки та повноваження заступників та радників в штаті ОП розмиті

В Офісі президента радниками, уповноваженими голови держави та голови його Офісу працює майже вісім десятків людей. Проте про діяльність та біографію більшості з них громадянам мало що відомо.

На сайті президента у відкритому доступі відсутній повний перелік посадових осіб, які працюють в Офісі президента, пише "Українська правда". Зазначається, що там вказані лише відомості про керівника ОП, його заступників, а також керівницю Апарату ОП та прессекретаря президента.

За актуальними даними, які Рух ЧЕСНО отримав від Офісу президента, станом на початок жовтня 2023 року у підпорядкуванні Андрія Єрмака є 58 осіб – 10 заступників, 7 радників, 18 радників поза штатом, ще 14 радників його заступників, радників самого Офісу президента та керівниця Апарату. Водночас максимальна кількість заступників керівника ОП законодавством не визначена.

Радники Єрмака

Водночас у президента Володимира Зеленського – 6 радників, 5 радників-уповноважених, три представники в держінституціях, прессекретар та перший помічник. А нещодавно Володимир Зеленський призначив своїм радником та одного з амбасадорів фандрейзингової платформи United24 Андрія Шевченка. Проте чим конкретно він буде допомагати президенту – ні в указі про призначення, ні на сайті ОП не сказано.

Радники Зеленського

Журналісти зазначають, що обов'язки та повноваження заступників та радників в штаті ОП настільки розмиті, що незрозуміло, за що саме вони відповідають, які їх компетенції та напрямок діяльності. Водночас радники-уповноважені президента мають визначений напрямок діяльності. Чим займаються інші позаштатні радники президента, в ОП не повідомили.

Позаштатні радники Єрмака

Найбільше на сайті президента згадують в новинах заступників керівника ОП Ігоря Жовкву (261), Олексія Кулебу (177) та Романа Машовця (107). Натомість інші заступники голови ОП менш публічні – Андрій Смирнов 52 згадки, а Ростислав Шурма фігурує в офіційних повідомленнях сайту президента 41 раз.

Також зазначається, що правила роботи Офісу президента закріплені окремим його указом. Чинна редакція положення про Офіс президента вже кілька разів була редагована від початку каденції Володимира Зеленського.

Позаштатні радники ОП

Так, у 2021 році зі структури ОП зникла посада першого заступника керівника офісу, тепер у нього є лише заступники. У тексті положення не передбачено посад радників керівника ОП. Закономірно, що радників не передбачено і для заступників керівника. Жодної згадки у положенні немає також і про те, хто ж такі радники самого офісу. Проте у відповіді на запит такі радники вказані і їх перелік є значним.

Позаштатні радники заступників Єрмака

Журналісти підкреслюють, що відсутність законодавчого закріплення та регулювання робить цих людей "невидими" для суспільства. "Адже невідомо, які саме обов'язки мають радники, до якої інформації мають доступ, як скажімо Олексій Арестович, який на початку вторгнення переважно коментував перебіг бойових дій, та чи впливають вони на рішення", — підкреслюється у статті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що проти колишнього позаштатного радника ОП Олексія Арестовича, на якого написали заяву в поліцію, порушили кримінальну справу. Його підозрюють у розповсюдженні матеріалів, які пропагують насильство.