Непонятно, за что отвечают: стало известно, сколько советников работает у Ермака (инфографика)

Обязанности и полномочия заместителей и советников в штате ОП размыты

В Офисе президента советниками, уполномоченными главы государства и главы его Офиса работают около восьми десятков человек. Однако о деятельности и биографии большинства из них гражданам мало известно.

На сайте президента в открытом доступе отсутствует полный перечень должностных лиц, работающих в Офисе президента, пишет "Украинская правда". Отмечается, что там указаны только сведения о руководителе ОП, его заместителях, а также руководительнице Аппарата ОП и пресс-секретаре президента.

По актуальным данным, которые Движение ЧЕСТНО получило от Офиса президента, по состоянию на начало октября 2023 года в подчинении Андрея Ермака есть 58 человек — 10 заместителей, 7 советников, 18 советников вне штата, еще 14 советников его заместителей, советников самого Офиса президента и руководитель Аппарата. В то же время максимальное количество заместителей руководителя ОП законодательством не определено.

Советники Ермака

В то же время у президента Владимира Зеленского – 6 советников, 5 советников-уполномоченных, три представителя в госинституциях, пресс-секретарь и первый помощник. А недавно Владимир Зеленский назначил своим советником звезду мирового футбола и одного из послов фандрейзинговой платформы United24 Андрея Шевченко. Однако, чем конкретно он будет помогать президенту – ни в указе о назначении, ни на сайте ОП не сказано.

Советники Зеленского

Журналисты отмечают, что обязанности и полномочия заместителей и советников в штате ОП настолько размыты, что непонятно, за что они отвечают, каковы их компетенции и направление деятельности. В то же время советники-уполномоченные президента имеют определенное направление деятельности. Чем занимаются другие внештатные советники президента, в ОП не сообщили.

Внештатные советники Ермака

Больше всего на сайте президента упоминают в новостях заместителей руководителя ОП Игоря Жовкву (261), Алексея Кулебу (177) и Романа Машовца (107). А другие заместители председателя ОП менее публичны – Андрей Смирнов 52 упоминания, а Ростислав Шурма фигурирует в официальных сообщениях сайта президента 41 раз.

Также отмечается, что правила работы офиса президента закреплены отдельным его указом. Действующая редакция положения об Офисе президента уже несколько раз была редактирована с начала каденции Владимира Зеленского.

Внештатные советники ОП

Так, в 2021 году из структуры ОП исчезла должность первого заместителя руководителя офиса, теперь у него есть только заместители. В тексте положения не предусмотрены должности советников руководителя ОП. Закономерно, что советники не предусмотрены и для заместителей руководителя. Никакого упоминания в положении нет и о том, кто же такие советники самого офиса. Однако в ответе на запрос такие советники указаны и их перечень значителен.

Внештатные советники заместителей Ермака

Журналисты подчеркивают, что отсутствие законодательного закрепления и регулирования делает этих людей "невидимыми" для общества. "Ведь неизвестно, какие именно обязанности имеют советники, к какой информации имеют доступ, как скажем Алексей Арестович, который в начале вторжения преимущественно комментировал ход боевых действий, и влияют ли они на решение", — подчеркивается в статье.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что против бывшего внештатного советника ОП Алексея Арестовича, на которого написали заявление в полицию, возбудили уголовное дело. Его подозревают в распространении материалов, пропагандирующих насилие.