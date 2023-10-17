Зрадницю Панченко помітили у Стамбулі з чоловіком: у мережі припустили, хто це (відео)

Діана Панченко з 2015 до 2021 року була телеведучою проросійського телеканалу NewsOne

Прокремлівська телеведуча Діана Панченко, якій СБУ висунула нову підозру, засвітилася за кордоном. Її помітили в одному із кафе в турецькому Стамбулі.

Відео роботи української зрадниці та колишньої підлеглої віктора медведчука опублікував нардеп Олексій Гончаренко. Туреччину вона відвідала у компанії свого залицяльника.

На відео Діана Панченко, мабуть, знімає черговий сюжет. Вона стоїть перед камерою і щось розповідає про росію та "конфлікт" на Донбасі, але розібрати що саме вона каже не вдається. Супроводжував телеведучу-зрадницю молодик з борідкою та вусами. Нардеп попросив допомогти ідентифікувати компаньйона Панченко та пообіцяв пізніше розповісти про нього.

"Діана. Тук-тук-тук. А ми ближче, ніж тобі здається", — написав Олексій Гончаренко.

У коментарях під постом нардепа припустили, що супутником Панченко міг бути Олег Солодухов — український бізнесмен і колишній чоловік російської співачки українського походження Яни Соломко. Чоловік також є власником компанії The Charterers, яка займається аудитом у судноплавстві.

Зліва — супутник Діани Панченко, а праворуч — Олег Солодухов

Нагадаємо, що у грудні 2022 року після повномасштабного вторгнення Діана Панченко відвідала окупований Донецьк. Свій візит вона пояснила тим, що всі вісім років окупації її просили приїхати до захопленого міста. Також вона додала, що територія терористичної "днр" — це те місце, де вона нібито має бути. Після цього телеведучій каналів медведчука СБУ повідомило про підозру щодо виправдання збройної агресії рф проти України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Діана Панченко перейшла на бік росіян, хоча ще півтора року тому обожнювала ЗСУ. У мережі розкрили всю суть телеведучої-зрадниці.