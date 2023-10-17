Предательницу Панченко заметили в Стамбуле с мужчиной: в сети предположили, кто это (видео)

Диана Панченко с 2015 по 2021 год была телеведущей пророссийского телеканала NewsOne

Прокремлевская телеведущая Диана Панченко, которой СБУ выдвинуло новое подозрение, засветилась за границей. Ее заметили в одном из кафе в турецком Стамбуле.

Видео работы украинской предательницы и бывшей подчиненной виктора медведчука опубликовал нардеп Алексей Гончаренко. Турцию она посетила в компании своего молодого человека.

На видео Диана Панченко, вероятно, снимает очередной сюжет. Она стоит перед камерой и что-то рассказывает про росси и "конфликт" на Донбассе, но что именно она говорит услышать не удается. Сопровождал телеведущую-предательницу молодой человек с бородкой и усами. Нардеп попросил помочь идентифицировать компаньона Панченко и пообещал позже рассказать о нем.

"Диана. Тук-тук-тук. А мы ближе, чем тебе кажется", — написал Алексей Гончаренко.

В комментариях под постом нардепа предположили, что спутником Панченко мог оказаться Олег Солодухов — украинский бизнесмен и бывший муж российской певицы украинского происхождения Яны Соломко. Мужчина также является владельцем компании The Charterers, занимающейся аудитом в судоходстве.

Слева спутник Дианы Панченко, а справа - Олег Солодухов

Напомним, что в декабре 2022 года после полномасштабного вторжения Диана Панченко посетила оккупированный Донецк. Свой визит она объяснила тем, что все восемь лет оккупации ее просили приехать в захваченный город. Также она добавила, что территория террористической "днр" — это то место, где она якобы должна быть. После этого телеведущей каналов медведчука СБУ сообщило о подозрении в оправдании вооруженной агрессии россии против Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Диана Панченко переметнулась на сторону россиян, хотя еще полтора года назад боготворила ВСУ. В сети раскрыли всю суть телеведущей-предательницы.