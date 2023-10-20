"Самогубний шлях": Агіль Рустамзаде відповів, чи варто в Україні знижувати вік для мобілізації

Армія рф намагається взяти кількістю, а Україні треба брати якістю

Війна між Україною та росією, яка триває понад 600 днів, унікальна і для перемоги над ворогом не треба знижувати мобілізаційний вік, щоб призвати якогомога більше людей. Україні треба воювати асиметрично: не числом.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів військовий аналітик, офіцер ЗС Азербайджану Агіль Рустамзаде. Він прокоментував тезу Бена Уоллеса про буцімто перевагу російської армії саме у молодих кадрах особового складу.

Військовий аналітик заявив, що Україна не повинна "дзеркалити" дії ворога. Має бути своя унікальна тактика.

"Навіть військові не до кінця усвідомили унікальність цієї війни. А унікальність її в тому, що слабша держава воює з сильнішою. І симетричні способи ведення бойових дій, коли ЗСУ мобілізує певну кількість людей, це призводить до того, що ваш супротивник мобілізує вдвічі більше. Це глухий, самогубний шлях збільшення бойових можливостей. Я прихильник того, що людей, які можуть щось виробляти, розробляти, багато заробляти, мають відтягувати в тил, а не забирати в армію", — каже Агіль Рустамзаде.

Він додав, що людина, яка щомісяця вкладає в оборону 10 тисяч доларів, буде такою ж ефективною, як три солдати на полі бою і перевага ЗСУ має бути не в живій силі. Україна зараз потребує дуже багато масової зброї: дронів, ракет, снарядів.

"Вам потрібно воювати асиметрично: не числом. Ми живемо в XXI столітті, у людей зовсім інший світогляд і не кожна людина може вбивати і не кожна може воювати", — зазначив експерт в коментарі "Телеграфу".

Агіль Рустамзаде

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