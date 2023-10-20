"Самоубийственный путь": Агиль Рустамзаде ответил, стоит ли в Украине снижать возраст для мобилизации

Армия рф пытается взять количеством, а Украине надо брать качеством

Война между Украиной и россией, которая длится более 600 дней, уникальна и для победы над врагом не нужно снижать мобилизационный возраст, чтобы призвать как можно больше людей. Украине нужно воевать асимметрично: не числом.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный аналитик, офицер ВС Азербайджана Агиль Рустамзаде. Он прокомментировал тезис Бена Уоллеса о якобы превосходстве российской армии именно в молодых кадрах личного состава.

Военный аналитик заявил, что Украина не должна "зеркалить" действия врага. Должна быть своя уникальная тактика.

"Даже военные не до конца осознали уникальность этой войны. А уникальность ее в том, что более слабое государство воюет с более сильным. И симметричные способы ведения боевых действий, когда ВСУ мобилизует определенное количество людей, это приводит к тому, что ваш противник мобилизует вдвое больше. Это глухой, самоубийственный путь увеличения боевых возможностей. Я сторонник того, что людей, которые могут что-то производить, разрабатывать, много зарабатывать, должны оттаскивать в тыл, а не забирать в армию", — говорит Агиль Рустамзаде.

Он добавил, что человек, который ежемесячно вкладывает в оборону 10 тысяч долларов, будет таким же эффективным, как три солдата на поле боя и преимущество ВСУ должно быть не в живой силе. Украина сейчас нуждается в очень много массового оружия: дронов, ракет, снарядов.

"Вам нужно воевать асимметрично: не числом. Мы живем в XXI веке, у людей совсем другое мировоззрение и не каждый человек может убивать и не каждый может воевать", — отметил эксперт в комментарии "Телеграфу".

Агиль Рустамзаде

Больше мнений военных и гражданских экспертов о снижении минимального призывного возраста до 25 лет для тех, кто не имеет военного опыта, читайте на сайте "Телеграф" в понедельник утром.

Ранее "Телеграф" рассказывал о мобилизационном возрасте в Украине. Адвокат уточнил, кого не могут призвать в армию.