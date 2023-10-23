На фронт треба відправляти більше молодих? Демограф дав несподівану відповідь

Слід довіритися думці військових, які стоять на варті

Влада України на тлі мобілізації населення, що триває, вирішила знизити призовний вік до 25 років. Вітчизняні демографи таку ідею підтримали та пояснили свою позицію.

Якщо країну захоплять окупанти, то демографія вже нікого не цікавитиме. Таку думку "Телеграфу" озвучив заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птахи НАН України Олександр Гладун.

"Я не знаю, скільки 25-річних та 45-річних має бути на кожен кілометр фронту, але я точно знаю: якщо країни не буде, демографія вже не нікого не цікавитиме. Жити під окупацією захочуть далеко не всі, половина просто поїде. Зрозуміло, що втрата молодих людей — це дуже боляче для будь-якої держави, але зараз стоїть питання виживання нашої країни, тому все ж слід довіритися військовим, які стоять на варті, які краще знають, що потрібно для нашого захисту», — каже вчений.

Нагадаємо, що вже не перший рік тема демографічної кризи в Україні є дуже актуальною. Зниження народжуваності лише набирає обертів. Тому постало питання доцільності відправлення на фронт молодого покоління. Нині середній вік бійців у ЗСУ становить 40 років.

Раніше "Телеграф" повідомив, що, на думку екс-міністра оборони Британії Бена Уоллеса, відсутність молодих людей на фронті негативно впливає на ефективність українських військ, і настав час для молоді. Однією з причин такого стану справ є те, що за 20 місяців війни резерви молодих добровольців та контрактників закінчилися, а закликати на фронт хлопців до 27 років військкоматам не дозволяє закон.

Більше про плани уряду щодо мобілізації читайте у матеріалі " В Україні знижують призовний вік: резони ЗСУ та наслідки для демографії ".