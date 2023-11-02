Реформа освіти в Україні. Чи замінять в школах вчителів віртуальними та чи повернуть восьмирічку

Експертка Олександра Пєтушкова оцінила загрози та ризики для освітніх трансформацій через війну

На тлі повномасштабної війни та реформи середньої освіти в Україні повернення восьмирічних шкіл неможливе. А швидка цифровізація освітнього процесу не призведе до заміни шкільних вчителів віртуальними педагогами. Таку думку "Телеграфу" висловила голова громадської організації "Центр інноваційної освіти "Про.Світ" Олександра Пєтушкова.

— Повернення восьмирічки точно неможливе. Зараз, під час війни в Україні, є дійсно багато викликів. Але у сфері освіти відбувається багато важливих змін. Тому мені здається, ми навпаки станемо прикладом для європейських країн і загалом інших країн світу, — каже експертка.

Також, за її словами, після старту в країні освітньої реформи, що охоплює середні школи, не прогнозується відкат до радянських підходів викладання та організації освітнього процесу. Зокрема, громадська діячка виключає повернення 8-річних чи 9-річних шкіл.

— Попри війну ми багато працюємо над впровадженням інновацій в українські реалії, дивимось на досвід інших країн і дуже швидко адаптуємо для себе. Є вже багато напрацьованих у нас рішень. На мій погляд, питання стагнації країни і освіти не стоятиме. Тому, думаю, нашій системі освіти точно не загрожує восьмирічка, — спрогнозувала вона.

І хоча в Україні відбувається швидка цифровізація освіти, експертка скептично оцінює системну заміну вчителів у школах на віртуальних викладачів.

— Це ж було вже, — каже Олександра Пєтушкова. — Є "Всеукраїнська школа онлайн", де записують різні уроки. Але це більше тимчасове, підтримуюче рішення. Онлайн-освіта не завжди формує навички. Наприклад, проглянувши відео, я можу певне слово зрозуміти по-своєму, нема можливості проконсультуватись, нема того менторства, як із вчителем, який дає зворотний зв'язок, нема взаємодії з іншими дітьми. Головне ж — навички. Вважаю, що просто знання таблиці множення не завжди є єдиним, що людині допомагає в житті…

Тому онлайн-освіта навряд може виконати цю роль повноцінно. Але зараз є тимчасові рішення, у тому числі й дистанційна освіта. І це важливо. Це дає можливість не втрачати час, навчатися попри війну, — аргументувала очільниця ГО "Центр інноваційної освіти "Про.Світ".

Як повідомлялось, цьогоріч у багатьох початкових класах українських шкіл склалася критична ситуація із викладанням предметів і оптимізацією процесу навчання. Причиною тому, окрім появи тисяч маленьких втікачів від війни, є і небажання влади вирішувати питання з оптимальної кількості дітей у класі. Це призводить до збоїв у розвитку дітлахів.

Також "Телеграф" писав, що 2023 року в одній зі шкіл під Києвом сформували 17 перших класів, в кожен з яких зарахували по 40 з гаком дітей.