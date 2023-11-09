Коли в Україні будуть сніг та морози: названо дати

Сніжитиме одразу у декількох областях

В Україні засніжить зовсім скоро. Уже за декілька днів — у середині листопада, замість дощів, територію нашої держави можуть вкрити хмари, які й принесуть перший сніг.

А от морози очікуються наприкінці листопада. Про це свідчать дані погодного радара Ventusky.

Вранці у середу, 15 листопада, сніг вкриє декілька регіонів України, а саме — північні, центральні та частково східні.

Уже протягом дня снігопади просунуться у напрямку північного сходу.

Під вечір середи опади продовжаться частково на заході, в центрі та на півночі, найбільше — у Чернігівській області.

За прогнозами, снігопад триматиме з 27 по 29 листопада. Максимальна температура повітря у листопаді прогріється до 12 градусів, а до кінця місяця вже знизиться до -1°С.

Яким буде грудень

Нагадаємо, що "Телеграф" з'ясував, чого чекати від прийдешньої зими.

Зокрема, народний синоптик з Волині Володимира Деркача прогнозував: "Перша декада грудня почнеться помірним похолоданням. Опадів мало, вночі суцільний "мінус", хоча нижче як 10 градусів морозу температура повітря не впаде. Середина першої декади буде холодною: "мінус" з’явиться і вдень. Вночі можливі деякі сплески морозів на короткий період.

Друга декада на початку ще буде холодною, однак із середини місяця трохи потеплішає, але нічний "мінус" ще зберігатиметься. Випадатимуть дні зі знаком "плюс", опади помірні. На кінець другої декади грудня температура почне підвищуватись, навіть вночі деколи буде спостерігатися "плюс" в окремі дні, хоча здебільшого таки будуть морози. Сильних опадів не буде спостерігатись.

Третя декада грудня буде теплішою за дві попередні. Вдень досить часто буде "плюс", вночі — здебільшого "мінус", хоча сильних морозів не буде. Опади помірні, лише інколи притрусить невеликим шаром снігу, який розтане у денну пору доби".

Раніше "Телеграф" писав, що у Київ найближчими днями погода принесе з собою дощі. Киянам також варто готуватись до поривів досить свіжого вітру.