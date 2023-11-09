Укр

Когда в Украине будут снег и морозы: названы даты

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Первый снег в Украине ожидается в ближайшее время Новость обновлена 09 ноября 2023, 15:35
Первый снег в Украине ожидается в ближайшее время. Фото https://pixabay.com/

Снежить будет сразу в нескольких областях

В Украине заснежит совсем скоро. Уже через несколько дней — в середине ноября, вместо дождей, территорию нашего государства могут покрыть облака, которые и принесут первый снег.

А вот морозы ожидаются в конце ноября. Об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky.

Утром в среду, 15 ноября, снег покроет несколько регионов Украины, а именно — северные, центральные и частично восточные.

Уже в течение дня снегопады продвинутся по направлению к северо-востоку.

К вечеру среды осадки продлятся частично на западе, в центре и на севере, больше всего — в Черниговской области.

По прогнозам, снегопад продержится с 27 по 29 ноября. Максимальная температура воздуха в ноябре прогреется до 12 градусов, а к концу месяца снизится до -1°С.

Каким будет первый месяц зимы

Напомним, что "Телеграф" выяснил, чего ждать от грядущей зимы.

В частности, народный синоптик из Волыни Владимира Деркача прогнозировал: "Первая декада декабря начнется умеренным похолоданием. Осадков мало, ночью сплошной "минус", хотя ниже 10 градусов мороза температура воздуха не упадет. Середина первой декады будет холодной: "минус" появится ночью, возможны некоторые всплески морозов на короткий период.

Вторая декада в начале будет холодной, однако с середины месяца немного потеплеет, но ночной "минус" еще будет сохраняться. Выпадают дни со знаком "плюс", осадки умеренные. К концу второй декады декабря температура начнет повышаться, даже ночью порой будет наблюдаться "плюс" в отдельные дни, хотя в основном будут морозы. Сильные осадки не будут наблюдаться.

Третья декада декабря будет теплее двух предыдущих. Днем достаточно часто будет "плюс", ночьюв основном "минус", хотя сильных морозов не будет. Осадки умеренные, иногда посыпает небольшим слоем снега, который растает в дневное время суток".

Ранее "Телеграф" писал, что в Киев в ближайшие дни погода принесет с собой дожди. Киевлянам также следует готовиться к порывам достаточно сильного ветра.

Теги:
#Погода #Зима #Сніг