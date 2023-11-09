Когда в Украине будут снег и морозы: названы даты

Снежить будет сразу в нескольких областях

В Украине заснежит совсем скоро. Уже через несколько дней — в середине ноября, вместо дождей, территорию нашего государства могут покрыть облака, которые и принесут первый снег.

А вот морозы ожидаются в конце ноября. Об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky.

Утром в среду, 15 ноября, снег покроет несколько регионов Украины, а именно — северные, центральные и частично восточные.

Уже в течение дня снегопады продвинутся по направлению к северо-востоку.

К вечеру среды осадки продлятся частично на западе, в центре и на севере, больше всего — в Черниговской области.

По прогнозам, снегопад продержится с 27 по 29 ноября. Максимальная температура воздуха в ноябре прогреется до 12 градусов, а к концу месяца снизится до -1°С.

Каким будет первый месяц зимы

Напомним, что "Телеграф" выяснил, чего ждать от грядущей зимы.

В частности, народный синоптик из Волыни Владимира Деркача прогнозировал: "Первая декада декабря начнется умеренным похолоданием. Осадков мало, ночью сплошной "минус", хотя ниже 10 градусов мороза температура воздуха не упадет. Середина первой декады будет холодной: "минус" появится ночью, возможны некоторые всплески морозов на короткий период.

Вторая декада в начале будет холодной, однако с середины месяца немного потеплеет, но ночной "минус" еще будет сохраняться. Выпадают дни со знаком "плюс", осадки умеренные. К концу второй декады декабря температура начнет повышаться, даже ночью порой будет наблюдаться "плюс" в отдельные дни, хотя в основном будут морозы. Сильные осадки не будут наблюдаться.

Третья декада декабря будет теплее двух предыдущих. Днем достаточно часто будет "плюс", ночью — в основном "минус", хотя сильных морозов не будет. Осадки умеренные, иногда посыпает небольшим слоем снега, который растает в дневное время суток".

Ранее "Телеграф" писал, что в Киев в ближайшие дни погода принесет с собой дожди. Киевлянам также следует готовиться к порывам достаточно сильного ветра.