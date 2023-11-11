Коли та які авіакомпанії повернуться до України: гендиректор "Борисполя" дав прогноз

Після закінчення війни аеропорт матиме великий потенціал для розвитку та відновлення польотів

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" закрито з першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну — з 24 лютого 2022 року. Однак аеропорт постійно забезпечує технічну готовність своїх інфраструктурних об’єктів та виробничих технологічних систем, а після закінчення війни його роботу можна буде швидко відновити.

Про це розповів генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубрєвський сайту ТСН.ua. Для відновлення роботи аеропорту буде потрібна співпраця та консолідована підтримка всіх фахівців авіаційної галузі — як міжнародних, так і українських.

"Варто зазначити, що у переговорах та бізнес зустрічах з європейськими перевізниками відчувається великий інтерес до польотів в Україну. Це охоплює різні сегменти, у тому числі повернення українських біженців, вантажні перевезення та зростання попиту на чартерні рейси. Також важливим є інтерес іноземців до України як країни героїв, що справді сприятиме розвитку туризму", — розповів Дубревський.

Він додав, що деякі авіакомпанії, такі як Ryanair, LOT, Turkish Airlines, Air Baltic, SkyUp, Lufthansa та інші, вже публічно заявляють про свої наміри повернутися на український ринок авіаперевезень після завершення війни. Це говорить про потенційну готовність відновити польоти в Україну та сприяти розвитку авіаційного сектору країни.

"Після завершення війни аеропорт "Бориспіль" матиме значний потенціал для розвитку та відновлення польотів. Надання необхідних послуг для пасажирів та авіакомпаній стане пріоритетом", — зазначив гендиректор аеропорту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представник популярного ірландського лоукостера Ryanair заявив, що копання готова повернутися до України, як тільки знову стане безпечно літати. Цим він спростував твердження Євроконтролю про те, що на відновлення цивільного авіасполучення доведеться чекати до 2029 року.