Когда и какие авиакомпании вернутся в Украину: гендиректор "Борисполя" дал прогноз

После завершения войны аэропорт будет иметь большой потенциал для развития и возобновления полетов

Международный аэропорт "Борисполь" закрыт с первого дня полномасштабного вторжения россии в Украину — с 24 февраля 2022 года. Однако аэропорт постоянно обеспечивает техническую готовность своих инфраструктурных объектов и производственных технологических систем, а после завершения войны его работу можно будет относительно быстро восстановить.

Об этом рассказал генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский сайту ТСН.ua. Для возобновления работы аэропорта потребуется сотрудничество и консолидированная поддержка всех специалистов авиационной отрасли — как международных, так и украинских.

"Стоит отметить, что в переговорах и бизнес встречах с европейскими перевозчиками чувствуется большой интерес к полетам в Украину. Это охватывает различные сегменты, в том числе возвращение украинских беженцев, грузовые перевозки и рост спроса на чартерные рейсы. Также важен интерес иностранцев к Украине как стране героев, что действительно будет способствовать развитию туризма", — рассказал Дубревский.

Он добавил, что некоторые авиакомпании, такие как Ryanair, LOT, Turkish Airlines, Air Baltic, SkyUp, Lufthansa и другие, уже публично заявляют о своих намерениях вернуться на украинский рынок авиаперевозок после завершения войны. Это говорит о потенциальной готовности возобновить полеты в Украину и способствовать развитию авиационного сектора страны.

"После завершения войны аэропорт "Борисполь" будет иметь значительный потенциал для развития и возобновления полетов. Предоставление необходимых услуг для пассажиров и авиакомпаний станет приоритетом", — отметил гендиректор аэропорта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что представитель популярного ирландского лоукостера Ryanair заявил, что копания готова вернуться в Украину как только опять станет безопасно летать. Этим он опроверг утверждение Евроконтроля о том, что возобновления гражданского авиасообщения придется ждать до 2029 года.