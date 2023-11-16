Гепатит А виявили в новому регіоні України: що каже місцева влада

Пацієнт та його коло спілкування під наглядом лікарів

Спалах вірусного гепатиту А, який гуляє Україною, зафіксували вже на Волині. У Луцькому районі це перший випадок із початку 2023 року.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Наразі за ситуацією в регіоні пильно стежать медики.

Був встановлений осередок захворювання та проведено епідемічне розслідування. Фахівці встановили коло осіб, які контактували з пацієнтом, та обстежили їх на наявність гепатиту А. Усі результати негативні, але вони все одно перебувають під контролем медиків.

Керівник Луцького управління охорони здоров’я Володимир Лотвін зазначив, що ситуація в регіоні є контрольованою.

"Спалах вірусного гепатиту А за 9 місяців 2023 року в місті не реєструвався. У Луцькій громаді в листопаді поточного року зареєстровано один випадок захворювання на вірусний гепатит А", — сказав він.

Нагадаємо, що спалах вірусного гепатиту А, який ще називається "хвороба Боткіна", зафіксували 24 жовтня цього року на Вінниччині. Понад 100 людей потрапили до лікарень із підозрою на це захворювання, але джерело вірусу поки що не знайдено.

Пізніше вірусна інфекція дісталася Івано-Франківської області, де семеро людей потрапили до лікарні, серед яких троє дітей. Пізніше випадки зараження "хворобою Боткіна" зафіксували й на Тернопільщині, а наступного дня стало відомо про спалах гепатиту А на Дніпропетровщині.

Також "Телеграф" розповідав про те, що могло спровокувати спалах гепатиту А в Україні. Лікар пояснив, що на те можуть бути дві причини.