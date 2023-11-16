Румунія образилася на Україну через підручники "молдавської" мови: деталі інциденту

У МОН пояснили, що сталося

У Румунії висловили публічне обурення щодо підручників "молдавської мови", які друкували в Україні. Справа в тому, що це поняття було замінено на "румунську мову".

Про це повідомили у Міносвіти України, а також у румунському ЗМІ Libertatea. Напередодні публічного обурення у Румунії звернули увагу на те, що державне видавництво "Світ" готує до друку підручники "Молдавська мова" та "Молдавська та світова література" для учнів 5-го класів Одеської області.

У МОН України пояснили, що зараз ще триває робота щодо приведення чинного законодавства до нових норм. Підручники, на які іноземні ЗМІ звернули увагу, було надруковано ще влітку 2023 року до того, як було ухвалено рішення про невикористання поняття "молдавська мова".

"Окремо наголошуємо, що всі подальші акти Уряду прийматимуться з урахуванням домовленостей. А всі державні службовці, які допускатимуть порушення рішення Уряду, нестимуть дисциплінарну відповідальність", — зазначили у МОН.

Також у міністерстві додали, що вже припинили друк зазначених підручників. Крім того, вже розробляється механізм заміни надрукованих екземплярів румунською мовою.

Нагадаємо, що 16 березня 2023 року парламент Молдови підтримав перейменування державної мови з молдовської на румунську. Варто зазначити, що молдовська мова — це румунська, просто в Молдові її називали по-своєму.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у російських підручниках спотворюють історію України. Школярам видали нові книжки, переписані під путінську пропаганду.