Румыния обиделась на Украину из-за учебников "молдавского" языка: детали инцидента

В МОН объяснили, что произошло

В Румынии выразили публичное возмущение касательно учебников "молдавского языка", которые печатали в Украине. Дело в том, что это понятие было заменено на "румынский язык".

Об этом сообщили в Минобразования Украины, а также в румынском СМИ Libertatea. Накануне публичного возмущения в Румынии обратили внимание на то, что государственное издательство "Мир" готовит к печати учебники "Молдавский язык" и "Молдавский и мировая литература" для учеников 5-го классов Одесской области.

В МОН Украины объяснили, что сейчас еще продолжается работа по приведению действующего законодательства к новым нормам. Учебники, на которые иностранные СМИ обратили внимание, были напечатаны еще летом 2023 года до того, как было принято решение о неиспользовании понятия "молдавский язык".

"Отдельно отмечаем, что все дальнейшие акты Правительства будут приниматься с учетом договоренностей. А все государственные служащие, которые будут допускать нарушения решения Правительства, будут нести дисциплинарную ответственность", — отметили в МОН.

Также в министерстве добавили, что уже приостановили печать указанных учебников. Кроме того, уже разрабатывается механизм замены напечатанных экземпляров на румынский язык.

Напомним, что 16 марта 2023 года парламент Молдовы поддержал переименование государственного языка с молдовского на румынский. Стоит отметить, что молдовский язык — это румынский, просто в Молдове его называли по-своему.

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