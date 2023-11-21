Чому путіна важко покарати за війну проти України: названо ключову перешкоду

Арсеній Яценюк підтвердив, що механізм Радбезу ООН — безнадійна справа

Для того, щоб росія не уникнула відповідальності за воєнні злочини проти України, як свого часу не понесла покарання за геноцид проти українського народу в 30-х роках минулого сторіччя, на міжнародному рівні потрібно якомога швидше запустити ключовий і ефективний правовий інструмент.

Про це у вівторок, 21 листопада, розповів колишній прем'єр-міністр України, ексглава МЗС Арсеній Яценюк на спеціальному заході Київського безпекового форуму, присвяченому 90-тій річниці роковин Голодомору-геноциду, повідомляє журналіст "Телеграфу".

"Міжнародний кримінальний суд повинен не просто видавати ордери на арешт путіна, МКС повинен арештовувати путіна і його оточення. Світова правова система повинна всіх злочинців притягати до відповідальності, і Україна повинна перемогти у цій війні. Знову повертаюсь до ключового питання: так, ми встановили, що зараз робить путін і росія проти України, це — акт геноциду. Так, це є військові злочини, злочини проти людяності, акт агресії. Тепер ми не встановили головного: як таке може бути, що постійний член Радбезу ООН не несе за це відповідальності?! Саме тому створення окремого Спеціального трибуналу й притягнення путіна і його режиму до відповідальності — принципова річ", — зазначив він.

За його словами, нинішнє покоління українців інакше не зупинить такі акти проти людяності, які були в 1932-1933 рр. в Україні, а також ті, що росія вчинила на українській території, починаючи з 2014 року.

При цьому експрем'єр нагадав, що в міжнародній конвенції від 1948 року прописані п'ять юридичних ознак геноциду, і все, що росія вчинила в Україні, розв'язавши війну, — підпадає під це визначення. Яценюк також порівняв путіна зі сталіним та радянською імперією, назвавши головну ціль нинішнього диктатора рф: "Він хоче знищити Україну як державу і українців як народ".

Зазначимо, з урахуванням того, що рф не є учасником Римського статуту, МКС не може переслідувати найвище політичне та військове керівництво росії за злочин агресії у контексті російської війни проти України.

Щоб заповнити прогалини у судовому переслідуванні з боку МКС, у лютому 2023-го Європейський Союз оголосив про створення Міжнародного центру судового переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), що стало першим кроком у процесі збереження доказів та підготовки справ до майбутніх судових розглядів — чи то в національних судах, чи на Спеціальному трибуналі, або в Міжнародному кримінальному суді щодо злочинів, що підпадають під його юрисдикцію.

Вперше розслідувати злочин агресії рф проти України у лютому 2022-го запропонував британський юрист у галузі міжнародного права Філіп Сендс.

Як повідомлялось, російський диктатор володимир путін може отримати ще один ордер на арешт. Цього разу мова йде про його спроби спричинити голод в Україні, що є забороненим методом ведення війни.

Також "Телеграф" писав, що 13 жовтня 2023 р. парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою президента росії путіна офіційно визнано диктатором.