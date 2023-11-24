Відомий Вадим Тітушко понад рік воює в лавах ЗСУ: соцмережі в шоці

Складно в це повірити, але Тітушко – командир відділення та молодший сержант ЗСУ

Сумнозвісний спортсмен Вадим Тітушко, прізвище якого після подій у Києві у 2013 році фактично стало новим терміном не тільки в українській мові, але й в інших – зокрема під час Євромайдану – вже понад рік захищає Україну. Він з квітня 2022 року воює у лавах Збройних сил та має державні нагороди.

Про це написав військовий та пластун Юрій Юзич у Facebook. У коментарях дехто з користувачів підтвердив, що Тітушко справді воює.

"Де зараз Вадим Тітушко, чиє прізвище додало в українській мові новий термін? Та і в інших мовах. В це тяжко повірити, але Тітушко воює в ЗСУ, в складі легендарної 72 бригади "Чорні запорожці"", – написав Юзич.

Він додав, що Тітушко – командир відділення, молодший сержант ЗСУ, отримав державні нагороди. На підтвердження Юзич опублікував фото з нагородження, де Тітушко, якого майже не впізнати, позує разом з іншими нагородженими військовими (на фото – крайній праворуч).

В коментарях думки користувачів сильно розділилися. Після того, як підтвердили факт перебування Тітушко в ЗСУ, дехто висловився, що оскільки хлопець пішов на фронт, це означає, що він остаточно "перекувався" в українця та переосмислив помилки минулого. Інші коментатори "привітали" людей у реальності – оскільки дуже багато людей різних поглядів на життя з початком вторгнення російських терористів пішли на фронт боронити власну країну.

Але були й коментатори, які притримувалися загалом протилежної думки – що такі солдати тільки шкодять армії. Мовляв, ЗСУ не варто перетворюватися на російську армію з її "шторм зетом", Тітушко накоїв дуже багато лиха, щоб простити його тільки за "піксель" і взагалі він як був бандитом, так їм і залишився.

Хто такий Вадим Тітушко

Вадим Тітушко відомий тим, що 18 травня 2023 року під час мітингів опозиції режиму Януковича у Києва він разом із групою спортсменів напав на журналістів – кореспондентку "П'ятого каналу" Ольгу Сніцарчук та фотокореспондента газети "Комерсант-Україна" Владислава Соделя. Згодом від прізвища Тітушко утворився термін, яким називали проплачених провокаторів-молодиків, основним завданням яких було розганяти силою мирні протести, або провокувати там бійки.

По-справжньому термін "розкрився" під час Євромайдану, коли "тітушками" почали звати провокаторів, яких збирав режим Януковича. Після Майдану термін втратив ідеологічний зміст – так почали називати будь-які "силові групи", які іноді фігурували на мітингах або протестах, та влаштовували бійки з провокаціями.

Щодо самого Тітушка, ще у серпні 2013 року він визнав провину та уклав мирову угоду з постраждалими журналістами. За вчинок отримав три роки умовно.

Наступний раз Тітушко потрапив у вектор уваги ЗМІ в серпні 2018 року – за даними слідства, його підозрювали у скоєнні розбійного нападу в Київській області. Через два роки, у серпні 2020 року, Тітушка затримали та помістили під домашній арешт. Чим закінчилася та справа – невідомо.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", колаборант Олег Царьов в інтерв’ю російському виданню "Вільна преса" абсолютно відкрито визнав, що Янукович збирався розділити Україну та спровокувати відділення західних областей, які заважали йому узурпувати владу та вести проросійський курс. Тому Євромайдан фактично врятував Україну.