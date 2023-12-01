Чи мають право ВПО на житлову субсидію: як її отримати

Для переселенців вигадали певні спрощення.

Значна кількість українців через війну була змушена залишити своє місце проживання. Ці громадяни можуть отримати статус переселенця (ВПО) для отримання субсидії.

Як отримати таку знижку від держави на новому місці проживання, розповіли у Мінінтергації. На офіційному сайті відомства опубліковано список необхідних документів.

Як ВПО можуть отримати субсидію

Для оформлення субсидії є стандартна процедура. Але для переселенців вигадали певні спрощення. Так, ВПО можуть не надавати відомості про своє місце проживання. Достатньо подати довідку про переміщення.

Список документів, необхідні ВПО для оформлення субсидії:

заява;

посвідчення особи;

довідка про статус переселенця;

декларація про доходи.

Оформити субсидію можна як онлайн, так і офлайн. Для подання фізичної заяви слід звернутись до ПФУ. Надати документи можна дистанційно за допомогою програми "Дія" або веб-порталу.

Заяву розглядають на строк до 30 днів. Після цього ви отримаєте повідомлення про рішення комісії.

Розмір субсидії визначається індивідуально, оскільки на це впливає сума комуналки окремо взятого домогосподарства та сукупний дохід сім’ї. Слід зазначити і те, що ситуація змінюється відповідно до пори року. Ряд домогосподарств у літній період мають нульовий розмір субсидії. Це пов’язано з тим, що їхнього доходу достатньо для оплати ЖКП.

Раніше Телеграф писав, що українці можуть отримувати кілька видів субсидій. Одна з таких – придбання палива для пічного опалення. Нещодавно уряд домовився з міжнародними донорами щодо допомоги для українських сімей. Таким чином, сума субсидій на паливо зросте вдвічі.