Від +16 до -12: синоптики попередили про шалені температурні "гойдалки" наступного тижня

Синоптики Укргідрометцентру кажуть, що за дощами і снігопадами в Україну завітають суттєві морози

Перший день календарної зими приніс в Україну значні опади, мокрий сніг, ожеледицю та вкрай некомфортні пориви вітру. Втім, за прогнозами синоптиків, вже на найближчого уїкенду грудень здивує сюрпризами: захід і північ опиняться під владою морозів, а на південь завітає практично весняна температура.

Якої ж погоди слід чекати на вихідних і впродовж наступного тижня? Про це "Телеграф" дізнавався у синоптиків Укргідрометцентру.

За словами синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, на вихідних у більшості областей України, крім півдня, ще затримається погода з опадами.

"Річ у тім, що через нашу територію пролягатимуть фронтальні системи. В суботу, 2 грудня, вони принесуть дощ і мокрий сніг, ожеледь, туман. Значні опади прогнозуються на заході", — пояснила Птуха в коментарі "Телеграфу".

А от температура повітря в перші вихідні зими по-справжньому здивує.

"Температура вночі від 1 градуса тепла до 5 градусу морозу, а вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На Закарпатті, у Вінницькій, Дніпропетровській та Луганській областях — до 7 градусів тепла вдень. А от південна частина України буде вирізнятися: вночі там очікується від +5 до +12 градусів, а вдень навіть 9-16 градусів тепла. Тобто зовсім не грудневі показники", — додала синоптик.

В неділю, 3 грудня, на заході та півночі України ще пройдуть дощі та сніг.

"Однак в інших регіонах опадів не прогнозується. Що ж стосується температури повітря, то на заході та півночі вночі від 0 до 5 градусів морозу, а вдень буде близько нуля. В центрі трохи тепліше: від 0 до 5 градусів морозу вночі і 5-10 градусів тепла вдень. На півдні та сході буде все ще тепло: вночі від 4 до 9 градусів з позначкою "плюс", а вдень від 10 до 16 градусів тепла", — розповіла Наталія Птуха.

На початку нового робочого тижня, у понеділок, 4 грудня, опади вщухнуть.

"В понеділок тільки на південному сході може бути дощ. На решті територій без істотних опадів", — додає синоптикиня.

Втім, на тлі припинення дощів і снігопадів в Україну завітають вже більш суттєві морози.

"Температура почне знижуватися на 3-7 градусів, а опади поступово припинятимуться. Почнеться вплив поля підвищеного тиску, відповідно, слід чекати прояснень", — резюмувала Наталія Птуха.

У вівторок, 5 грудня, трохи сніжитиме на півночі, сході та північному заході України. На решті територій синоптики не прогнозують значних опадів.

Температура повітря значно знизиться. Найпрохолодніше цього дня буде на півночі та заході України. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 8 до 14 градусів морозу, а вдень від 4 до 7 градусів нижче нуля.

На сході, півдні та в центрі в нічну пору доби слід очікувати від 2 до 6 градусів морозу, а вдень синоптики в цих регіонах прогнозують від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Нагадаємо, кліматологи розповіли "Телеграфу", якою буде погода в грудні.