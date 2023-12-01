От +16 до -12: синоптики предупредили о безумных температурных "качелях" на следующей неделе

Синоптики Укргидрометцентра говорят, что за дождями и снегопадами в Украину приедут существенные морозы

Первый день календарной зимы принес в Украину сильные осадки, мокрый снег, гололед и крайне некомфортные порывы ветра. Впрочем, по прогнозам синоптиков, уже в ближайший уикенд декабрь удивит сюрпризами: запад и север окажутся под властью морозов, а на юг придет практически весенняя температура.

Какой же погоды следует ожидать выходных и в течение следующей недели? Об этом "Телеграф" узнавал у синоптиков Укргидрометцентра.

По словам синоптика Укргидрометцентра Наталии Птухи, на выходных в большинстве областей Украины кроме юга еще задержится погода с осадками.

"Дело в том, что через нашу территорию будут пролегать фронтальные системы. В субботу, 2 декабря, они принесут дождь и мокрый снег, гололед, туман. Значительные осадки прогнозируются на западе", — пояснила Птуха в комментарии "Телеграфу".

А вот температура воздуха в первые выходные зимы по-настоящему удивит.

"Температура ночью от 1 градуса тепла до 5 градусов мороза, а днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На Закарпатье, в Винницкой, Днепропетровской и Луганской областях — до 7 градусов тепла днем. А вот южная часть Украины будет отличаться: ожидается от +5 до +12 градусов, а днем даже 9-16 градусов тепла. То есть совсем не декабрьские показатели", — добавила синоптик.

В воскресенье, 3 декабря, на западе и севере Украины пройдут дожди и снег.

"Однако в других регионах осадков не прогнозируется. Что касается температуры воздуха, то на западе и севере ночью от 0 до 5 градусов мороза, а днем будет около нуля. В центре немного теплее: от 0 до 5 градусов мороза ночью и 5-10 градусов тепла днем. На юге и востоке будет все еще тепло: ночью от 4 до 9 градусов с отметкой "плюс", а днем от 10 до 16 градусов тепла", — рассказала Наталья Птуха.

В начале новой рабочей недели, в понедельник, 4 декабря, осадки утихнут.

"В понедельник только на юго-востоке может быть дождь. На остальных территориях без существенных осадков", — добавляет синоптик.

Впрочем, на фоне прекращения дождей и снегопадов в Украину посетят уже более существенные морозы.

"Температура начнет снижаться на 3-7 градусов, а осадки будут постепенно прекращаться. Начнется влияние поля повышенного давления, соответственно, следует ожидать прояснений", — резюмировала Наталья Птуха.

Во вторник, 5 декабря, немного будет снежить на севере, востоке и северо-западе Украины. На остальных территориях синоптики не прогнозируют значительные осадки.

Температура воздуха значительно снизится. Прохладнее всего в этот день будет на севере и западе Украины. Ночью столбики термометров покажут от 8 до 14 градусов мороза, а днем от 4 до 7 градусов ниже нуля.

На востоке, юге и в центре в ночное время суток следует ожидать от 2 до 6 градусов мороза, а днем синоптики в этих регионах прогнозируют от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Напомним, климатологи рассказали "Телеграфу", какой будет погода в декабре.