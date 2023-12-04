Українська авіація набирає співробітників? У мережі з'явилися вакансії – журналіст

Жоден український аеропорт з початку війни не працював через загрозу з боку російських терористів

На українських сайтах з пошуку роботи з'явилися вакансії для співробітників, які спочатку помилково віднесли до київського аеропорту "Бориспіль". Можливо, це пов'язано з інформацією про відкриття аеропорту, яке планує влада найближчим часом.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Як доказ, він опублікував скриншоти з одного із сайтів.

"Вакансії з аеропорту Бориспіль почали зʼявлятися на сайтах. Напередодні з'явилась інформація, що аеропорт може запрацювати. Хоча зараз це виглядає, як фантастика", – написав він.

При цьому Цаплієнко нагадав, що аеропорт Тель-Авіва в Ізраїлі ні на день не припинив працювати попри те, що Ізраїль зазнавав масових ракетних обстрілів з боку терористів ХАМАС. Доречі, цікавий факт – галузь авіатранспорту займає третє місце в Україні за обсягом заробітної плати, хоча з 24 лютого 2022 року жоден український аеропорт не працює через загрозу російських ракетних терактів.

Пізніше журналіст уточнив інформацію. Як з'ясувалося, працівників шукає не аеропорт "Бориспіль", а державне авіапідприємство "Україна". Воно займається обслуговуванням вищого керівництва України. Літаки Ан-148 та Airbus A-319, вакансії пілотів на які "засвітилися" на сайті, використовуюся вищим керівництвом для перельотів.

Нагадаємо, нещодавно глава ОП Андрій Єрмак заявив, що в Україні можуть відкрити один з аеропортів для цивільних рейсів. Однак це залежатиме від рівня захисту неба від російських ракет.