Абсурд слідства, дивні рішення, фейкові свідки: як у Києві намагаються безпідставно звинуватити відомого лікаря

Директор пологового будинку №6 Сергій Цемашко замість справедливого суду сам стає жертвою інсинуацій та чуток

У Києві продовжується резонансна історія щодо виявлення так званих "мертвих душ" в пологовому будинку №6, яким платили зарплати на суму більш, ніж 4 млн грн. Напередодні Шевченківський районний суд Києва відмовив адвокатам директора пологового будинку Сергія Цемашка в закритті кримінального провадження, яке півтора роки паралельно з поліцією веде БЕБ.

"Скаргу на оголошення підозри Сергію Цемашку від 31.08.2023 про вчинення кримінального правопорушення в кримінальному провадженні №720220057/6 від 7.9.2022 залишити без задоволення. Апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді можна подати безпосередньо до Київського апеляційного суду з дня її проголошення", — оголосила суддя Шевченківського суду Марина Антонюк.

Перед тим в ході судового слухання з'ясувалось, що директор пологового будинку викрив схему з нарахування зарплат більше десятка "працівникам" цього медзакладу, які по факту на роботу не приходили. Директор пологового будинку створив комісію та розпочав службове розслідування за цим фактом, і звернувся до Нацполіції (яка наразі теж розслідує цей злочин).

Втім, за версією БЕБ та прокуратури, за організацією схеми виплат коштів "мертвим душам" стояв нібито сам Цемашко. Свою ж доказову базу обвинувачення побудувало на показах деяких свідків — працівниць пологового будинку, які на допитах розказували, що начебто винен саме їхній керівник. Але конкретних фактів цієї інсинуації так і не навели. Тобто, окрім власне слів цих свідків, зафіксованих в протоколах допитів, схоже, у обвинувачення більш суттєвих доказів не було. Наприклад, руху коштів по карткових рахунках, відео- чи фото зняття коштів з банкоматів, записів розмов і т.д. При цьому наразі деякі фігуранти справи і свідки виїхали з країни, а слідство достеменно не знає, де зараз знаходяться ці люди (можливо, навіть справжні злочинці).

З'ясувалось також, що після призначення Цемашко керівником медзакладу у колективі виник конфлікт — окремі опозиційні працівники гостро сприйняли реорганізацію та нововведення свого шефа.

Сам підозрюваний директор пологового продовжує працювати і виконувати свої лікарські обов'язки. При цьому продовжують працювати навіть ті лікарі та свідки, які по чуткам і дали такі дивні своєрідні покази проти свого начальника. Слідчі ж заборонили Цемашку спілкуватися з ними (щоб не було ніякого адміністративного тиску на фігурантів справи). Таким чином, ситуація доведена до якогось повного абсурду.

"Зі сторони обвинувачення я відчуваю тільки тиск без бажання розібратися. Їх версія (БЕБ і прокуратури, — Авт.), щодо мене як організатора злочину, є неправдивою. Ми наводимо реальні докази, а не плітки. У цьому випадку хочу сказати одне: ті, хто в Україні викривають корупцію, переслідуються українським законом. Чи вчинив би я знову так (щодо виявлення схеми з "мертвими душами", — Авт.) по викриттю корупції, для мене — велике питання", — заявив Сергій Цемашко після судового розгляду.

Адвокат лікаря Олександр Озеров своєю чергою додав, що захист Цемашка вважає абсолютно необґрунтоване рішення суду про відмову у закритті провадження, "тому що як і раніше, так і зараз, прокурор обіцяв, що будуть беззаперечні докази причетності до цього злочину Сергія Васильовича, але жодних з цих доказів так і не надав, а натомість надає ті ж самі показання тих самих осіб, які безпосередньо приймали участь у його вчиненні".

"В цих умовах постає питання: як Сергію Васильовичу виконувати свої функціональні посадові обов'язки?! Його не відсторонили від посади. Це рішення раніше було постановлено слідчим суддею Шевченківського райсуду, а потім підтверджене київською апеляційною інстанцією. Як йому тепер бути, коли вигадуються вочевидь надумані обставини, що він спілкується зі свідками?! Нічим це не підтверджується, а слідчі судді надали цьому певну правову позицію. Проте на даний час він не може нормально працювати, оскільки в першу чергу — він лікар. Ми ж не знаємо, хто ті особи (завуальовані свідки), яких детективи вважають "викривачами". Складається абсурдна ситуація, так як людина позбавлена права на труд, її не відсторонили від посади, апеляція це підтвердила", — наголосив правозахисник.

Як повідомлялось, незрозумілі дії з боку слідчих БЕБ у цій справі раніше також викликали резонанс та увагу з боку ЗМІ. А ця дика скандальна історія від силовиків та чиновників навіть посіяла сумніви, чи Україна стане нормальною правовою державою.