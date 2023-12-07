Абсурд следствия, странные решения, фейковые свидетели: как в Киеве пытаются безосновательно обвинить известного врача

Директор роддома №6 Сергей Цемашко вместо справедливого суда сам становится жертвой инсинуаций и слухов

В Киеве продолжается резонансная история относительно выявления так называемых "мертвых душ" в роддоме №6, которым платили зарплаты на сумму более 4 млн грн. Накануне Шевченковский районный суд Киева отказал адвокатам директора роддома Сергея Цемашко в закрытии уголовного производства, которое полтора года параллельно с полицией ведет БЭБ.

"Жалобу на объявление подозрения Сергею Цемашко от 31.08.2023 о совершении уголовного правонарушения в уголовном производстве №720220057/6 от 7.9.2022 оставить без удовлетворения. Апелляционную жалобу на решение следственного судьи можно подать непосредственно в Киевский апелляционный суд со дня его оглашения", — объявила судья Шевченковского суда Марина Антонюк.

Перед тем в ходе судебного слушания выяснилось, что директор роддома разоблачил схему по начислению зарплат более десятка "работникам" этого медучреждения, которые по факту на работу не приходили. Директор роддома создал комиссию и начал служебное расследование по этому факту, и обратился в Нацполицию (которая тоже расследует данное преступление).

Впрочем, по версии БЭБ и прокуратуры, за организацией схемы выплат средств "мертвым душам" якобы стоял сам Цемашко. Свою же доказательную базу обвинение построило на показаниях некоторых свидетелей — работниц роддома, которые на допросах рассказывали, что виноват именно их руководитель. Но конкретных фактов этой инсинуации так и не привели. То есть, кроме слов этих свидетелей, зафиксированных в протоколах допросов, похоже, у обвинения более существенных доказательств не было. К примеру, движения средств по карточным счетам, видео- либо фото снятия средств с банкоматов, записей разговоров и т.д. При этом некоторые фигуранты дела и свидетели уехали из страны, а следствие точно не знает, где сейчас находятся эти люди (возможно, даже настоящие преступники).

Выяснилось, что после назначения Цемашко руководителем медучреждения в коллективе возник конфликт — отдельные оппозиционные работники остро восприняли реорганизацию и нововведение своего шефа.

Сам подозреваемый директор роддома продолжает работать и выполнять свои врачебные обязанности. При этом продолжают работать даже те врачи и свидетели, которые по слухам и дали столь странные своеобразные показания против своего начальника. Следователи же запретили Цемашко общаться с ними (чтобы не было никакого административного давления на фигурантов дела). Таким образом, ситуация доведена до полного абсурда.

"Со стороны обвинения я чувствую только давление без желания разобраться. Их версия (БЭБ и прокуратуры, — Авт.), в отношении меня как организатора преступления, ложна. Мы приводим реальные доказательства, а не сплетни. В этом случае хочу сказать одно: те, кто в Украине разоблачает коррупцию, преследуются украинским законом. Поступил бы я снова так (по выявлению схемы с "мертвыми душами", — Авт.) по разоблачению коррупции, для меня — большой вопрос", — заявил Сергей Цемашко после судебного разбирательства.

Адвокат врача Александр Озеров в свою очередь добавил, что защита Цемашко считает совершенно необоснованное решение суда об отказе в закрытии производства, "потому что как и ранее, так и сейчас, прокурор обещал, что будут безоговорочные доказательства причастности к этому преступлению Сергея Васильевича, но никаких из этих доказательств так и не предоставил, а вместо этого дает те же показания тех же лиц, которые непосредственно принимали участие в его совершении".

"В этих условиях возникает вопрос: как Сергей Васильевич будет выполнять свои функциональные должностные обязанности?! Его не отстранили от должности. Это решение ранее было вынесено следователем судьей Шевченковского райсуда, а затем подтверждено киевской апелляционной инстанцией. Как ему теперь быть, когда придумываются очевидно надуманные обстоятельства, что он общается со свидетелями?! Ничем это не подтверждается, а следственные судьи предоставили этому определенную правовую позицию. Однако в настоящее время он не может нормально работать, поскольку в первую очередь — он врач. Мы же не знаем, кто эти лица (завуалированные свидетели), которых детективы считают "обличителями". Создается абсурдная ситуация, так как человек лишен права на труд, его не отстранили от должности, апелляция это подтвердила", — подчеркнул правозащитник.

Как сообщалось, непонятные действия со стороны следователей БЭБ по этому делу ранее также вызвали резонанс и внимание со стороны СМИ. А эта дикая скандальная история от силовиков и чиновников даже посеяла сомнения, станет ли Украина нормальным правовым государством.