Отруєння студентів, яке заперечують у ВНЗ: історія у Полтаві стала ще загадковішою

За данними місцевих ЗМІ, попри спростування ВНЗ, потерпілі є студентами 1-го курсу Полтавського Юридичного інституту НЮУ ім. Я. Мудрого

Студенти, які отруїлися в Полтаві, продовжують перебувати на стаціонарному лікуванні. У більшості з них стан вже покращився.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін вранці 7 грудня. Інформацію він опублікував у своєму Telegramm.

"Студенти продовжують перебувати на стаціонарному лікуванні. У більшості стан покращився, але у чотирьох ще тримається підвищена температура. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу", — повідомив він.

Напередодні увечері 6 грудня Пронін повідомив, що отруєні студенти перебувають у стані середньої важкості.

За їхніми словами, всі вони їли в студентському кафе на території Полтавської політехніки.

Зазначимо, що керівництво Полтавського юридичного інституту НПУ імені Ярослава Мудрого раніше спростувало інформацію про масове отруєння студентів. Також інформацію про отруєння спростували у Політехніці, у закладі якої і їли студенти.

Історія видається дивною, оскільки керівництво ОВА продовжує повідомляти про отруєння, вже не уточнюючи, з яких навчальних закладів студенти, натомість, і не спростовуючи попередні заяви.

А місцеве видання "Полтавщина" пише, що, попри спростування ВНЗ, потерпілі повідомили поліції, що є студентами 1-ї групи, 1-го курсу Полтавського Юридичного інституту НЮУ ім. Я. Мудрого.

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