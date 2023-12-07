Отравление студентов, которое отрицают в ВУЗе: история в Полтаве все загадочней

По данным местных СМИ, несмотря на опровержение вуза, потерпевшие являются студентами 1-го курса Полтавского Юридического института НЮУ им. Я. Мудрого

Студенты, которые отравились в Полтаве , продолжают находиться на стационарном лечении. У большинства из них состояние уже улучшилось.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин утром 7 декабря. Информацию он опубликовал в своем Telegramm.

"Студенты продолжают находиться на стационарном лечении. У большинства состояние улучшилось, но у четырех еще держится повышенная температура. Все пострадавшие получают необходимую помощь", — сообщил он.

Накануне вечером 6 декабря Пронин сообщил, что отравленные студенты находятся в состоянии средней тяжести.

По их словам, они все ели в студенческом кафе на территории Полтавской политехники.

Отметим, что руководство Полтавского юридического института НПУ имени Ярослава Мудрого ранее опровергло информацию о массовом отравлении студентов. Также информацию об отравлении опровергли в Политехнике, в заведении которой ели студенты.

История кажется странной, поскольку руководство ОВА продолжает сообщать об отравлении, уже не уточняя, из каких учебных заведений студенты, при этом власти не опровергают и предыдущие заявления.

А местное издание "Полтавщина" пишет, что, несмотря на опровержение вузов, потерпевшие сообщили полиции, что являются студентами 1-й группы, 1-го курса Полтавского Юридического института НЮУ им. Я. Мудрого.

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