Частая кулинарная ошибка: как правильно размораживать рыбу, чтобы не отравиться

Существует множество методов, но не все из них безопасны

Мы рассказывали, как быстро удалить кости у приготовленной рыбы. Теперь делимся советами по размораживанию продукта. Это актуально для любого кулинара, ведь чаще рыба попадает на кухню именно замороженной.

Существует множество методов размораживания рыбы. Впрочем, не все из них эффективны, а некоторые даже вредны. О правильном подходе к размораживанию рассказали на ProstoWay.

Как разморозить рыбу

Делать это следует непосредственно перед приготовлением, а не заранее. Рыба нежный продукт, поэтому не надо класть ее в теплую воду – велик риск, что мясо начнет сворачиваться, а это испортит его вкус.

Лучше всего положить рыбу в миску и поставить под кран с холодной водой. Проточная вода будет меняться и размораживать продукт, не нагревая его слишком сильно.

Есть еще один действенный метод, который можно смело использовать. Он состоит в том, чтобы переложить рыбу из морозильной камеры в холодильник. Кроме того, это поможет снизить риск развития бактерий. Такой метод требует большего количества времени, но он самый безопасный.

Эти два способа помогут лучше подготовить продукт к приготовлению. Также мы делились интересным рецептом закуски из скумбрии.