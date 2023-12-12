Візит Зеленського викликав політичну кризу у Кабо-Верде

Президент країни не знав про зустріч прем'єра з Зеленським

Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Кабо-Верде, яка відбулася в неділю, 10 грудня, стала причиною політичної кризи у цій острівній державі. Глава Української держави на шляху до Аргентини зробив двогодинну зупинку на архіпелазі.

Як повідомляє радіостанція RFI, прем’єр-міністр Кабо-Верде Улісс Коррейя і Сілва прийняв Зеленського у міжнародному аеропорту Сал. Своєю чергою президент Кабо-Верде Хосе Марія Невес дав зрозуміти, що він не знав про зустріч.

Він оголосив, що вживатиме "заходів, які виявляться доречними". "З мого боку є глибока дивність щодо цієї зустрічі, і я приверну увагу до цього питання та вживу будь-яких заходів, які будуть актуальними", – заявив Невес.

Глава Кабо-Верде розкритикував надмірну партійність і звернув увагу на боротьбу за лідерство в країні. Він уже звинуватив уряд у "інституційній нелояльності" у питаннях зовнішньої політики.

Кабо-Верде на мапі

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у неділю, 10 грудня, відвідав інавгурацію новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея. Церемонія проходила у будівлі Конгресу у Буенос-Айресі.