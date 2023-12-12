Визит Зеленского вызвал политический кризис в Кабо-Верде

Президент страны не знал о встрече премьера с Зеленским

Состоявшаяся в воскресенье, 10 декабря, встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Кабо-Верде стала причиной политического кризиса в этом островном государстве. Глава Украинского государства на пути в Аргентину совершил двухчасовую остановку на архипелаге.

Как сообщает радиостанция RFI, премьер-министр Кабо-Верде Улисс Коррейя и Силва принял Зеленского в международном аэропорту Сал. В свою очередь президент Кабо-Верде Хосе Мария Невес дал понять, что он не знал о встрече.

Он объявил, что примет "меры, которые окажутся уместными". "С моей стороны есть глубокая странность по поводу этой встречи, и я привлеку внимание к этому вопросу и предприму любые меры, которые будут актуальны", – заявил Невес.

Глава Кабо-Верде подверг критике чрезмерную партийность и обратил внимание на борьбу за лидерство в стране. Он уже обвинил правительство в "институциональной нелояльности" в вопросах внешней политики.

Кабо-Верде на карте

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 10 декабря, посетил инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея. Церемония проходила у здания Конгресса в Буэнос-Айресе.