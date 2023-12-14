Як подолати вето Угорщини на євроінтеграцію України: у Зеленського назвали три складові стратегії

Шантажу, який генерує Росія, не буде

Питання набуття Україною статусу члена в ЄС зіштовхується з опором з боку Угорщини. Проте наша держава має стратегію з трьох складових, яка може допомогти це подолати.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк кореспонденту "Телеграфа" на першому Українському будівельному конгресі, який проходить у КВЦ "Парковий" в Києві. Він додав, що демотивація європейського простору підтримується Кремлем.

Подоляк також зауважив, що відсутність єдності в ЄС є вигідною для Росії. Ба більше, цим користуються й інші країни-члени, аби умовно виторгувати собі якусь позицію та преференції (пільги, переваги).

- Ви кажете, що Угорщина торгується з ЄС за преференції для себе, коли виступає проти євроінтеграції України. Але президент каже: якщо на саміті не буде зеленого світла для України, то це означає, що Путін наклав вето. Погодьтеся, що вето Путіна і просто торги за преференції, це принципово різні речі.

- Це два паралельні процеси. З одного боку, низка країн торгуються, щоб отримати певні преференції, використовуючи спекулятивну тему допомоги Україні. З іншого — Росія інвестує в низку урядів, політичних партій в європейських країнах. Вкладається в демотивацію європейського простору в цілому. Головне для Росії, щоб не було одностайної підтримки України, навіть якщо приймуть позитивні для нас рішення.

Росії важливо інформаційно показати, що в Європейському Союзі немає єдності, щоб були оці всі діалоги, чвари тощо. А деякі інші країни використовують саме для того, щоб виторгувати собі якусь позицію.

- У нас є стратегія, щоб це подолати?

- Є стратегія. Я виокремив би три складові. Перше, є абсолютно чітке розуміння керівних органів ЄС: Європейська комісія займає чітко проукраїнську позицію і вважає, що приєднання України є вкрай позитивним з точки зору стратегічних перспектив Європейського Союзу.

Друга складова — у нас є дуже потужне природнє лобі. Це країни Північної Європи. До речі, президент вчора зустрічався з низкою очільників Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії.

Я хочу, щоб ми всі з вами розуміли: світ — не ідеальний. І ти постійно маєш пояснювати і повторювати прописні, засадничі істини. Що Угорщині, наприклад, стратегічно набагато вигідніше, коли буде абсолютно захищена Європа.

Європейський простір не буде мати реакційних тисків чи домінант на кшталт тих, які створює Російська Федерація. Не буде такої об'ємної корупції, яку генерує РФ. Не буде шантажу, який генерує Росія.

Російська Федерація може домінувати тільки, коли у вас в просторі постійно якісь проблеми є. Якщо проблем нема, якщо ви можете домовлятись, Росія не може нічого вдіяти. Все. І це мають всі розуміти.

Раніше "Телеграф" писав, що Словаччина підтримає початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Проте Київ не готовий до такого кроку.