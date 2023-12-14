Как преодолеть вето Венгрии на евроинтеграцию Украины: у Зеленского назвали три составляющие стратегии

Шантажа, генерируемого Россией, не будет

Вопрос обретения Украиной статуса члена в ЕС сталкивается с сопротивлением со стороны Венгрии. Однако у нашего государства есть стратегия из трех составляющих, которая может помочь это преодолеть.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк корреспонденту "Телеграфа" на первом Украинском строительном конгрессе, который проходит в КВЦ "Парковый" в Киеве. Он добавил, что демотивация европейского пространства поддерживается Кремлем.

Подоляк также отметил, что отсутствие единства в ЕС выгодно для России. Более того, этим пользуются и другие страны-члены, чтобы условно выторговать себе какую-то позицию и преференции (льготы, преимущества).

– Вы говорите, что Венгрия торгуется с ЕС за преференции для себя, когда выступает против евроинтеграции Украины. Но президент говорит: если на саммите не будет зеленого света для Украины, это значит, что Путин наложил вето . Согласитесь, что вето Путина и просто торги за преференции, это принципиально разные вещи.

– Это два параллельных процесса. С одной стороны, ряд стран торгуются, чтобы получить некоторые преференции, используя спекулятивную тему помощи Украине. С другой стороны, Россия инвестирует в ряд правительств, политических партий в европейских странах. Вкладывается в демотивацию европейского пространства в целом. Главное для России, чтобы не было единодушной поддержки Украины, даже если примут положительные для нас решения.

России важно информационно показать, что в Европейском Союзе нет единства, чтобы были эти все диалоги, дрязги и т.д. А некоторые другие страны используют именно для того, чтобы выторговать какую-то позицию.

– У нас есть стратегия, чтобы это преодолеть?

– Есть стратегия. Я бы выделил три составляющих. Первое, есть абсолютно четкое понимание руководящих органов ЕС: Европейская комиссия занимает четко проукраинскую позицию и считает, что присоединение Украины крайне позитивно с точки зрения стратегических перспектив Европейского Союза.

Вторая составляющая – у нас есть очень мощное природное лобби. Это страны Северной Европы. К слову, президент вчера встречался с рядом руководителей Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии.

Я хочу, чтобы мы все с вами понимали: мир не идеален. И ты постоянно должен объяснять и повторять прописные, основополагающие истины. Что Венгрии, например, стратегически гораздо выгоднее, когда будет абсолютно защищена Европа.

Европейское пространство не будет иметь реакционных давлений или доминант вроде тех, которые создает Российская Федерация. Не будет такой объемной коррупции, генерируемой РФ. Не будет шантажа, который генерирует Россия.

Российская Федерация может доминировать только когда у вас в пространстве постоянно какие-то проблемы есть. Если проблем нет, если вы можете договариваться, Россия не может ничего сделать. Все. И это должны все понимать.

Ранее "Телеграф" писал, что Словакия поддержит начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Однако Киев не готов к такому шагу.