"Загадкове" отруєння десятків студентів у Полтаві: озвучено висновок фахівців

Виш завадив повторній перевірці

У Полтаві, де сталось загадкове отруєння студентів, перевірили їдальню "Студентське кафе", яке розташоване на території Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка". Там було виявлено численні порушення норм

Про це повідомили фахівці Держпродспоживслужби. Зазначається, що результати лабораторного дослідження показали вміст кишкової палички в шаурмі та котлетах.

Також інфекцію виявили у двох змивах з посудин для готових страв та у зразках зі столу для розробки сировини. Зокрема, кишкову паличку виявили в гігієнічних змивах з ложки, чашки, стаканів, столу для чистого кухонного посуду, ножа для нарізання варених овочів та тертки.

Дослідження проводилось на підставі повідомлення про спалах гострих кишкових інфекцій в Полтавському юридичному Університеті ім. Ярослава Мудрого, яке надійшло від Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Фахівці зафіксували ще й інші порушення:

у філе курячому охолодженому та маслі солодковершковому селянському встановлено невідповідність за вмістом КМАФАнМ;

у капусті свіжій виявлено перевищення вмісту нітратів;

вода забруднена коліформними бактеріями — це група бактерій, які у високих концентраціях містяться у фекаліях теплокровних тварин.

Варто зауважити, що після першої перевірки фахівці знову навідалися до закладу, але представники вишу, на території якого розташована їдальня, не пустили їх. Інспектори Держпродспоживслужби звернулися до поліції.

Додамо, що раніше повідомлялось, що отруєння сталось в юридичному інституті НПУ імені Ярослава Мудрого, але керівництво вишу спростувало цю інформацію.

Раніше "Телеграф" писав про масове отруєння курсантів з Одеси. Тоді госпіталізували понад 60 ліцеїстів.