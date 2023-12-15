"Загадочное" отравление десятков студентов в Полтаве: озвучено заключение специалистов

Учебное заведение помешало повторной проверке

В Полтаве, где произошло загадочное отравление студентов, проверили столовую "Студенческое кафе", расположенное на территории Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка". Там были обнаружены многочисленные нарушения норм

Об этом сообщили специалисты Госпродпотребслужбы. Результаты лабораторного исследования показали содержание кишечной палочки в шаурме и котлетах.

Также инфекцию обнаружили в двух смывах из сосудов для готовых блюд и образцах со стола для разработки сырья. В частности, кишечную палочку обнаружили в гигиенических смывах из ложки, чашки, стаканов, стола для чистой кухонной посуды, ножа для нарезки вареных овощей и терки.

Исследование проводилось на основании сообщения о вспышке острых кишечных инфекций в Полтавском юридическом университете им. Ярослава Мудрого, поступившего от Полтавского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.

Специалисты зафиксировали еще и другие нарушения:

в филе курином охлажденном и сладкосливочном масле установлено несоответствие по содержанию КМАФАнМ;

в свежей капусте обнаружено превышение содержания нитратов;

вода загрязнена колиформными бактериями — это группа бактерий, содержащихся в высоких концентрациях в фекалиях теплокровных животных.

Следует заметить, что после первой проверки специалисты снова посетили заведение, но представители вуза, на территории которого расположена столовая, не пустили их. Инспекторы Госпродпотребслужбы обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что отравление произошло в юридическом институте НПУ имени Ярослава Мудрого, но руководство вуза опровергло эту информацию.

Ранее "Телеграф" писал о массовом отравлении курсантов из Одессы. Тогда госпитализировали более 60 лицеистов.