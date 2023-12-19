Отруєння дружини Буданова: у розвідці оцінили її самопочуття

На неї чекає тривалий курс лікування

Стан дружини очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанни та співробітників ГУР після отруєння прийнятний. Проте вони й досі продовжують лікування.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов. Він підкреслив, що після цього інциденту ГУР вжило всіх необхідних заходів.

"Самопочуття – прийнятне. Лікування триває. Шпиталізація закінчилася. Це тривалий курс лікування. Лікарі вчасно помітили та запобігли можливим поганим наслідкам", – підкреслив Юсов.

Водночас представник ГУР прокоментував розслідування цієї справи. За його словами, це нешвидкий процес.

"Як тільки будуть результати, про які можна буде повідомити суспільству, це буде зроблено. Після отруєння у ГУР було вжито додаткових безпекових заходів. Всі необхідні дії і висновки зроблені", – підсумував Юсов.

Нагадаємо, генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки у 2020-2021 роках, начальник Головного управління розвідки у 2015-2016 роках Валерій Кондратюк заявив, що головною метою тих, хто отруїв Маріанну Буданову, найімовірніше, був особисто начальник Головного управління розвідки. На його думку, нейтралізація Буданова є основною метою російських спецслужб.