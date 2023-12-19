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Отруєння дружини Буданова: у розвідці оцінили її самопочуття

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Маріанна Буданова та Кирило Буданов Новина оновлена 19 грудня 2023, 06:43
Маріанна Буданова та Кирило Буданов. Фото Колаж "Телеграфу"

На неї чекає тривалий курс лікування

Стан дружини очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанни та співробітників ГУР після отруєння прийнятний. Проте вони й досі продовжують лікування.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов. Він підкреслив, що після цього інциденту ГУР вжило всіх необхідних заходів.

"Самопочуття – прийнятне. Лікування триває. Шпиталізація закінчилася. Це тривалий курс лікування. Лікарі вчасно помітили та запобігли можливим поганим наслідкам", – підкреслив Юсов.

Водночас представник ГУР прокоментував розслідування цієї справи. За його словами, це нешвидкий процес.

"Як тільки будуть результати, про які можна буде повідомити суспільству, це буде зроблено. Після отруєння у ГУР було вжито додаткових безпекових заходів. Всі необхідні дії і висновки зроблені", – підсумував Юсов.

Нагадаємо, генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки у 2020-2021 роках, начальник Головного управління розвідки у 2015-2016 роках Валерій Кондратюк заявив, що головною метою тих, хто отруїв Маріанну Буданову, найімовірніше, був особисто начальник Головного управління розвідки. На його думку, нейтралізація Буданова є основною метою російських спецслужб.

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#Отруєння #ГУР #Кирило Буданов #Маріанна Буданова