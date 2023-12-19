Отравление супруги Буданова: в разведке оценили ее самочувствие

Ее ждет длительный курс лечения

Состояние жены главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианны и сотрудников ГУР после отравления приемлемое. Однако они до сих пор продолжают лечение.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов. Он подчеркнул, что после этого инцидента ГУР приняло все необходимые меры.

"Самочувствие – приемлемое. Лечение продолжается. Госпитализация закончилась. Это длительный курс лечения. Врачи вовремя заметили и предотвратили возможные плохие последствия", – подчеркнул Юсов.

В то же время представитель ГУР прокомментировал расследование этого дела. По его словам, это небыстрый процесс.

"Как только будут результаты, о которых можно будет сообщить обществу, это будет сделано. После отравления в ГУР были приняты дополнительные меры безопасности. Все необходимые действия и выводы сделаны", — подытожил Юсов.

Напомним, генерал-лейтенант, председатель Службы внешней разведки в 2020-2021 годах, начальник Главного управления разведки в 2015-2016 годах Валерий Кондратюк заявил, что главной целью отравивших Марианну Буданову, скорее всего, был лично начальник Главного управления разведки. По его мнению, нейтрализация Буданова — основная цель российских спецслужб.