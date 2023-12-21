"Бавівна" горітиме далі: глава СБУ анонсував сюрпризи для РФ у 2024 році

Наразі головним проектом СБУ є безпілотник Sea Baby

Українські спецслужби наступного року посилять розвідувальні операції та продовжать здійснювати диверсійні удари як по об’єктах загарбників у тимчасово окупованих регіонах України, так і на території РФ.

Із такою заявою виступив голова Служби безпеки України Василь Малюк. Про це повідомляє видання Politico.

"Ми не можемо розголошувати наші плани. Вони повинні залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи. Окупанти повинні розуміти, що втекти не вдасться. Ми всюди знайдемо ворога ", — зазначив він.

Малюк ухилився від конкретики, але натякнув, що у центрі уваги залишаться цілі матеріально-технічного забезпечення та військові кошти на тимчасово окупованій території. "Ми завжди шукаємо нові рішення. Значить, "бавовна" горітиме далі", — пожартував голова СБУ.

Виходячи з того, що на лінії фронту останнім часом немає бажаних результатів, подвиги СБУ не лише підвищують моральний дух українців, а й завдають шкоди бойовим можливостям окупантів.

"СБУ завдає прицільних точкових ударів. Вторгаємо ворога голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація має певну мету і дає свій результат. Все це в комплексі ускладнює можливості Російської Федерації для ведення війни і наближає нашу перемогу", — пояснив Малюк.

Глава СБУ зазначив, що багато уваги буде приділено Криму та Чорному морю. Зараз, за його словами, головним проектом СБУ є безпілотник Sea Baby, що в перекладі українською означає "малюк". Дрон несе близько 850 кілограмів вибухівки і здатний працювати в штормових умовах, що ускладнює його виявлення. "За допомогою цих маленьких хлопців ми поступово витісняємо Чорноморський флот РФ із Криму", — зазначив Малюк.

У липні його використали для нападу на Керченський міст, що сполучає окупований Крим із материковою Росією. Він показав себе і удар по кораблях окупантів.

Малюк пояснив, що згідно з міжнародним правом та правилами війни, це законна мета для України. Українське законодавство також дає змогу атакувати цей об’єкт. Тому більшість своїх операцій СБУ проводить на тимчасово окупованій території України – на Донбасі, у Криму та Чорному морі.

"Це наша земля, і ми використовуватимемо всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів", — зазначив Малюк.

Раніше "Телеграф" повідомив, що, згідно з заявою Малюка, підрив Кримського мосту в жовтні 2022 року — це "реалізація СБУ", тим самим уперше підтвердивши, хто стоїть за цим.