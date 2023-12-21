"Бавовна" будет гореть дальше: глава СБУ анонсировал сюрпризы для РФ в 2024 году

Сейчас главным проектом СБУ является беспилотник Sea Baby

Украинские спецслужбы в следующем году усилят разведывательные операции и продолжат осуществлять диверсионные удары как по объектах захватчиков во временно оккупированных регионах Украины, так и на территории РФ.

С таким заявлением выступил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Об этом сообщает издание Politico.

"Мы не можем разглашать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы. Оккупанты должны понимать, что скрыться не получится. Мы повсюду найдем врага", — отметил он.

Малюк уклонился от конкретики, но намекнул, что в центре внимания останутся цели материально-технического обеспечения и военные средства на временно оккупированной территории.

"Мы всегда ищем новые решения. Значит, "бавовна" будет гореть дальше", — пошутил глава СБУ.

Исходя из того, что на линии фронта в последнее время нет желаемых результатов, подвиги СБУ не только повышают моральный дух украинцев, но и наносят ущерб боевым возможностям оккупантов.

"СБУ наносит прицельные точечные удары. Вонзаем врага иглой прямо в сердце. Каждая наша спецоперация имеет определенную цель и дает свой результат. Все это в комплексе усложняет возможности Российской Федерации для ведения войны и приближает нашу победу", — пояснил Малюк.

Глава СБУ отметил, что много внимания будет уделено Крыму и Черному морю. Сейчас, по его словам, главным проектом СБУ является беспилотник Sea Baby, что в переводе на украинский означает "малюк". Дрон несет около 850 килограммов взрывчатки и способен работать в штормовых условиях, что затрудняет его обнаружение. "С помощью этих маленьких ребят мы постепенно вытесняем Черноморский флот РФ из Крыма", — отметил Малюк.

В июле его использовали для нападения на Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым с материковой Россией. Он показал себя и удара по кораблям оккупантов.

Малюк пояснил, что согласно международному праву и правилам войны, это законная цель для Украины. Украинское законодательство также позволяет атаковать этот объект. Поэтому большинство своих операций СБУ проводит на временно оккупированной территории Украины — на Донбассе, в Крыму и Черном море.

"Это наша земля, и мы будем использовать все возможные методы, чтобы освободить ее от оккупантов", — отметил Малюк.

Ранее "Телеграф" сообщил, что, согласно заявлению Малюка, подрыв Крымского моста в октябре 2022 года — это "реализация СБУ", тем самым впервые подтвердив, кто стоит за этим.