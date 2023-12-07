Цареву не расслабляться: бывший СБУшник рассказал, почему Киву убрали только сейчас

Операция по Киве не произошла за один день

Предатели и бывшего украинского нардепа Илью Киву ликвидировали именно сейчас, потому что именно сейчас выпала возможность до него дотянуться. При этом нельзя исключать того, что такая же возможность может выпасть вскоре и по другим предателям.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал бывший работник СБУ и консультант комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны и безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что операция по Киве не произошла за один день.

"Происходило долго изучение обстановки, передвижения и привычек предателя. Просчитывалось, как к нему удобнее подвести человека, чтоб Кива не испугался. Как пробраться в локацию, где он проживал – отель "ВеличЪ Country Club". Это серьезная подготовительная работа. Сначала на территории Украины, а потом – в РФ. Пути проникновения, пути подхода, пути отхода. Это всё могло быть запланировано, допустим, летом. А реализовано лишь сейчас – потому что сложились все подходящие обстоятельства", – поясняет эксперт.

При этом, по мнению Ступака, нельзя исключать повторного – более успешного – покушения на экс-нардепа и коллаборанта Олега Царева.

"Устранение Кивы говорит о том, что у наших контрразведчиков появились "длинные руки". Они могут дотягиваться всё дальше. Бить всё больнее и прицельнее. Держать в страхе и предателей Украины, и российских пропагандистов, политических деятелей, админов Telegram-каналов, которые активно ведут антиукраинскую деятельность. Все эти персонажи в обозримом будущем могут стараниями нашей контрразведки отправиться вслед за Кивой на "концерт Кобзона", – констатирует Иван Ступак.

Больше о том, как могли убить Киву, о чём говорят такие тенденции, а также кто из предателей Украины может стать следующим, вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Кива ликвидирован: почему сейчас и кто из предателей может стать следующим".

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ГУР дали совет предателям Украины.