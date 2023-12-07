Царьову не розслаблятися: колишній СБУшник розповів, чому Киву прибрали тільки зараз

Операція по Киві не відбулася за один день

Зрадники та колишнього українського нардепа Іллю Киву ліквідували саме зараз, бо саме зараз випала можливість до нього дістатись. При цьому не можна виключати того, що така можливість може випасти незабаром і по іншими зрадниками.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив колишній працівник СБУ та консультант комітету Верховної Ради з питань національної оборони та безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зазначив, що операція по Киві не відбулася за один день.

"Відбувалося довго вивчення обстановки, пересування та звичок зрадника. Прораховувалося, як до нього зручніше підвести людину, щоб Кива не злякався. Як пробратися до локації, де він проживав — готель "ВеличЪ Country Club". Це серйозна підготовча робота. Спочатку на території України, а потім — в РФ. Шляхи проникнення, шляхи підходу, шляхи відходу. Це все могло бути заплановано, припустимо, влітку. А реалізовано лише зараз — тому що склалися всі відповідні обставини", — пояснює експерт.

При цьому, на думку Ступака, не можна виключати повторного – більш успішнішого замаху на екснардепа та колаборанта Олега Царьова.

"Усунення Киви говорить про те, що у наших контррозвідників з’явилися "довгі руки". Вони можуть дотягуватися все далі. Бити все болючіше і прицільніше. Тримати в страху і зрадників України, і російських пропагандистів, політичних діячів, адмінів Telegram-каналів, які активно ведуть антиукраїнську діяльність. Усі ці персонажі в найближчому майбутньому можуть намаганнями нашої контррозвідки вирушити слідом за Кивою на "концерт Кобзона", – констатує Іван Ступак.

Більше про те, як могли вбити Киву, про що говорять такі тенденції, а також хто зі зрадників України може стати наступним, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Киву ліквідовано: чому зараз і хто зі зрадників може стати наступним".

Раніше "Телеграф" повідомив, що у ГУР дали пораду зрадникам України.