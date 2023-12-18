СБУ обезвредила корректировщиков удара по многоэтажке Запорожья: среди них — "палестинец" (фото)
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Грозит пожизненный срок
Служба безопасности Украины обнаружила и обезвредила агентурную сеть ФСБ, скорректировавшую ракетные удары россиян по военной и гражданской инфраструктуре Запорожья, в том числе 18 октября 2023 года. Удалось нейтрализовать также руководителя вражеской группы с позывным "Палестинец", который "навел" российские ракеты на многоквартирный дом в центре города.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 18 октября в результате вражеского обстрела 5 человек погибли, еще 5 – получили тяжелые ранения.
Следствие выяснило, что резидентом российской агентуры оказался местный житель, представитель запорожского "клуба военной реконструкции", объединяющий любителей воссоздания исторических событий, в том числе военных боев.
Известно, что в середине октября 2023 его дистанционно завербовала российская спецслужба для шпионства в прифронтовом городе.
Чтобы коммуникация с ФСБ была более "безопасной", мужчина выбрал оперативный псевдоним "Палестинец" и создал анонимный чат в популярном мессенджере.
Для выполнения задач от окупантов, он сформировал собственную группу информаторов, в которую включил 4-х местных жителей, в том числе и своих родственников.
Следствие установило, что они разведывали места базирования Сил обороны на территории Запорожья, а также передавали геолокации жилищной инфраструктуры и промышленных объектов.
Для сбора разведданных информаторы обходили местность или выезжали на объекты и производили их фото- и видеофиксацию на камеры собственных телефонов. Полученные сведения они передавали "Палестинцу", а он уже посылал их в ФСБ из-за "связного" одного из временно оккупированных городов в Запорожье.
Следователи Службы безопасности сообщили "Палестинцу" о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Ранее "Телеграф" писал, что СБУ открыли уголовное производство по факту обнаружения устройства в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Указывается, что устройство было не рабочим.