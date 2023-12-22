Представники ЖЕКи та ОСББ можуть вручати повістки: коментар юриста

Українцям пояснили, коли повістка від комунальників вважається незаконною

В Україні триває мобілізація населення, оголошена 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ. Так, військовозобов’язані у віці від 18 до 60 років можуть отримати повістку навіть від працівників ЖЕКу та ОСББ.

У яких випадках це є законним, розповіла адвокат Поліна Марченко. Правозахисниця пояснила, як працює ця схема.

Питання виникло тому, що днями представник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо розповів про законні способи вручення повісток. Зокрема, він заявив, що представники ЖЕКів та ОСББ можуть вручати повістки. Військовообов’язаний у разі зміни місця проживання протягом тижня зобов’язаний стати на облік до ТЦК за новою адресою.

"Так. Представники ОСББ та ЖЕК мають право вручати повістки. ТЦК направляє розпорядження про вручення. І вони ходять по квартирах з готовими виписаними повістками. Тобто вони їх не виписували, вони їх приносили", — пояснила адвокат Поліна Марченко.

Юрист зазначила, що важливою умовою є те, що повістка має бути адресною. У документі мають бути зазначені ім’я та прізвище військовозобов’язаного та стояти підпис представника ТЦК.

Після передачі комунальником повістки військовозобов’язаний підписує документ. Так він підтверджує його вручення. У разі відмови прийняти повістку працівник ЖЕК зобов’язаний скласти акт про це зі свідками. Якщо комунальний працівник просто помістив повістку до поштової скриньки, то документ можна проігнорувати.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо дали повістку в метро.