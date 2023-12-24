Війна — день 669: окупанти перетворюють захоплені міста на фортеці і продовжують штурми

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну триває, а окупанти продовжують пробувати вибити ЗСУ з лівого берега Дніпра в Херсонській області, так і не припиняють штурми в районі Авдіївки. При цьому в інших місцях росіяни продовжують окопуватися і перетворюють захоплені міста на справжні фортеці, готуючи їх до оборони з усіх боків. Загалом уже стає очевидним, що війна триватиме й у 2024 році, а тому українські військові закликають бути готовими до того, що він стане важчим за два попередні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти знову запустили дрони Україною, більшість з яких були успішно збиті. Загроза залишається для Хмельницької області, де зафіксовано залишки з них

Про те, що відбувалося 21 грудня, читайте у зведенні Війна — день 666: темпи боїв зростають попри погіршення погоди

Що було в Україні 22 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 667: на фронті гаряче, окупанти б’ють мирними містами і самі ловлять прильоти

Інформацію за 20 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 668: російська армія зазнає втрат, а ЗСУ тримають плацдарм на Херсонщині