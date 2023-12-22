Війна — день 667: на фронті гаряче, окупанти б’ють по мирних містах і самі ловлять прильоти

Оперативно про головне за добу

На фронті тривають кровопролитні бої з російськими окупантами, а ворог не припиняє завдавати ударів ракетами та безпілотниками по мирних українських містах. У Києві "Шахед" влетів у житловий будинок. Втім, і російські війська на окупованих територіях ловлять прильоти.

У цьому матеріалі " Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Києві попадання у житловий будинку у Солом’янському районі. Палає на верхніх поверхах. Екстрені служби на місці, повідомляє Віталій Кличко.

Що було в Україні 19 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 664: окупанти тиснуть незважаючи на негоду, а у ЗСУ почалися проблеми з боєприпасами

Інформацію за 20 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 665: окупанти змінили тактику під Авдіївкою та посилюють тиск на фронті

Про те, що відбувалося 21 грудня, читайте у зведенні Війна — день 666: темпи боїв зростають незважаючи на погіршення погоди .