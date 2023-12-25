Війна — день 670: росіяни продовжують "м’ясні штурми" і просуваються біля Авдіївки

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення продовжується, а повномасштабні бойові дії не зупиняються ні на добу. Найбільш активні битви розгортаються в районі Авдіївки, де противник має просування, хоч і не зміг взяти місто в кільце. При цьому окупанти не змінюють тактику "м’ясних штурмів", яка має сумнівну ефективність та призводить до величезних втрат у лавах російської армії. Водночас все частіше спостерігаються випадки застосування росіянами хімічної зброї, яка скидається з безпілотників.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти обстріляли Чорнобаївку, через що загинула жінка.

Що було в Україні 22 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 667: на фронті гаряче, окупанти б’ють по мирним містам і самі ловлять прильоти

Інформацію за 20 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 668: російська армія зазнає втрат, а ЗСУ тримають плацдарм на Херсонщині

Про те, що відбувалося 21 грудня, читайте у зведенні: Війна — день 669: окупанти перетворюють захоплені міста на фортеці та продовжують штурми