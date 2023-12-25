Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі та отримала вигоду

Україна, у свою чергу, отримала додатковий обсяг електроенергії.

У ніч на Різдво Україна надала допомогу польському оператору енергосистеми обсягом 3050 МВт*год. Це не комерційний імпорт, а саме один із видів аварійної допомоги, яку країна надала на запит польського оператора PSE.

При цьому Україна отримала свою вигоду. Про це у понеділок, 25 грудня, повідомили у пресслужбі "Укренерго".

"Польська енергосистема вночі у святковий день мала надлишок електроенергії та запросила у країн-сусідів допомогу у її споживанні. Україна отримала таким чином додатковий обсяг електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Водночас імпорт електроенергії протягом усієї доби здійснювався зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови. Загальний об’єм 17736 МВт · год, з максимальною потужністю в окремий годинник до 1009 МВт.

"З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови становить 1700 МВт", — сказали в "Укренерго".

За даними "Укренерго", внаслідок негоди було знеструмлено 72 населені пункти в Донецькій, Закарпатській, Київській, Харківській областях. Споживачів у Запорізькій області знеструмлено через технічні пошкодження.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 406 населених пунктів. Через обстріл є нові пошкодження в мережах обленерго у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях. У Донецькій області після обстрілів продовжуються роботи з відновлення електропостачання міста Торецьк", - підсумували в компанії.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, у якому разі в Україні може бути блекаут.