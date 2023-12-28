Майже як до війни: в Україні вже працюють 100 ресторанів McDonald’s (карта)

Новий, сотий, ресторан розрахований на 102 місця у залі та на 132 місця на терасі

У четвер, 28 грудня, мережа швидкого харчування McDonald’s відкрила новий ресторан. Він розташований на 20-му кілометрі автодороги міжнародного значення "Київ-Чоп" після виїзду з Києва у селі Стоянка Бучанського району. На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році село було сильно пошкоджене росіянами.

Як повідомляє Асоціація рітейлерів України, це вже другий ресторан на автодорозі "Київ-Чоп". У листопаді цього року McDonald’s відкрився на цій же трасі, але на Житомирщині.

Стоянка на карті

Новий ресторан має площу 430 кв. метрів. Він розрахований на 102 місця у залі та на 132 місця на терасі.

"Як і решта ресторанів країни, під час повітряної тривоги заклад закриватиметься, щоб працівники та відвідувачі могли перейти в укриття, і робота відновлюватиметься орієнтовно через годину після скасування тривоги. Ресторан у Стоянці став 100-м рестораном серед тих, які зараз працюють в Україні, і забезпечив понад 70 робочих місць", — наголосили в Асоціації.

Варто зазначити, що за даними Forbes Ukraine до 24 лютого 2022 року мережа налічувала McDonald’s 109 ресторанів. Вони припинили роботу на початку повномасштабної війни Росії проти України. Пізніше ресторани почали відновлювати свою роботу, але не всюди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні 2022 року "МакДональдс" повернувся до Києва після закриття на початку повномасштабної війни. Однак така подія викликала обурення в деяких українців.