Почти как до войны: в Украине работают уже 100 ресторанов McDonald's (карта)

В четверг, 28 декабря, сеть быстрого питания McDonald's открыла новый ресторан. Он расположен на 20-м километре автодороги международного значения "Киев-Чоп" после выезда из Киева в селе Стоянка Бучанского района. В начале полномасштабного вторжения в 2022 году село было сильно повреждено россиянами.

Как сообщает Ассоциация ритейлеров Украины, это уже второй ресторан на автодороге "Киев-Чоп". В ноябре этого года McDonald's открылся на этой же трассе, но в Житомирской области.

Стоянка на карте

Новый ресторан имеет площадь 430 кв. метров. Он рассчитан на 102 места в зале и на 132 места на террасе.

"Как и остальные рестораны страны, во время воздушной тревоги заведение будет закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в укрытие, и работа будет восстанавливаться ориентировочно через час после отмены тревоги. Ресторан в Стоянке стал 100-м рестораном среди тех, которые сейчас работают в Украине, и обеспечил более 70 рабочих мест", — отметили в Ассоциации.

Стоит отметить, что по данным Forbes Ukraine до 24 февраля 2022-го года сеть насчитывала McDonald's 109 ресторанов. Они прекратили работу в начале полномасштабной войны России против Украины. Позднее рестораны начали возобновлять свою работу, но не везде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре 2022 года "МакДональдс" вернулся в Киев после закрытия в начале полномасштабной войны. Однако такое событие вызвало негодование у некоторых украинцев.