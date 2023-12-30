Відновили на посаді та присудили велику компенсацію: Тельбізов, який напав на журналістів в "Укрексімбанку", виграв суд

Наказ про звільнення працівника, який напав на журналістів, визнали незаконним

Голосіївський районний суд Києва 27 грудня 2023 року відновив на посаді директора департаменту банківської безпеки АТ "Укрексімбанк" Ігоря Тельбізова, якого звільнили через напад на журналістів проекту "Схеми". Державний "Укрексімбанк" зобов’язали виплатити компенсацію "за вимушений прогул" у розмірі понад 8 млн грн.

Рішення на користь Тельбізова ухвалила колегія суддів, яку очолила Жанна Кордюкова. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Суд визнав незаконним звільнення Тельбізова. Нібито його звільнили з посади через "вчинення кримінальної провини", але за трудовим законодавством України це не є підставою.

У банку також заявляли, що Тельбізов порушив Кодекс поведінки (етики), але довести це не змогли. Сам ексдиректор департаменту банківської безпеки стверджував, що не був ознайомлений із цим документом.

З державного банку також вирішили стягнути компенсацію за "вимушений прогул". Вона нараховується з 12 листопада 2021 року, коли звільнили Тельбізова. Йдеться про суму приблизно в 8 мільйонів гривень. Як повідомляє джерело, це десь 14 тисяч 460 гривень за один робочий день.

Нагадаємо, що йдеться про інцидент, який стався у жовтні 2021 року. Тоді начальник охорони "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов напав на журналістів "Схеми" під час запису інтерв’ю з головою правління банку Євгеном Мецгером. Розслідувачі намагалися дізнатися, чому державна фінансова установа кредитує бізнес, який сплачує податки у самопроголошеній "ДНР".

Мецгер відмовився відповідати на запитання і наказав охороні видалити всі записи. Але їх згодом вдалося відновити. На кадрах було видно, як Тельбізов відбирає камеру у оператора. Пізніше його та ще одного співробітника звільнять. Мецгеру присудили штраф у розмірі 3400 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що львівського бізнесмена ув’язнили за спробу підкупу керівника ДБР. Сума застави вражає.