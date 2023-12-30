Восстановили в должности и присудили крупную компенсацию: Тельбизов, напавший на журналистов в "Укрэксимбанке", выиграл суд

Приказ об увольнении сотрудника, напавшего на журналистов, признали незаконным

Голосеевский районный суд Киева 27 декабря 2023 года возобновил в должности директора департамента банковской безопасности АО "Укрэксимбанк" Игоря Тельбизова, которого уволили из-за нападения на журналистов проекта "Схемы". Государственный "Укрэксимбанк" обязали выплатить компенсацию "за вынужденный прогул" в размере свыше 8 млн грн.

Решение в пользу Тельбизова приняла коллегия судей, которую возглавила Жанна Кордюкова. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Суд признал незаконным увольнение Тельбизова. Якобы его освободили от должности из-за "совершения уголовного проступка", но по трудовому законодательству Украины это не является основанием.

В банке также заявляли, что Тельбизов нарушил Кодекс поведения (этики), но доказать этого не смогли. Сам экс-директор департамента банковской безопасности утверждал, что не был знаком с этим документом.

С государственного банка также решили взыскать компенсацию за "вынужденный прогул". Она начисляется с 12 ноября 2021 года, когда уволили Тельбизова. Речь идет о сумме в 8 миллионов гривен. Как сообщает источник, это примерно по 14 тысяч 460 гривен за один рабочий день.

Напомним, что речь идет об инциденте, который произошел в октябре 2021 года. Тогда начальник охраны "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов напал на журналистов "Схемы" во время записи интервью с председателем правления банка Евгением Мецгером. Расследователи пытались узнать, почему государственное финансовое учреждение кредитует бизнес, который платит налоги в самопровозглашенной "ДНР".

Мецгер отказался отвечать на вопрос и приказал охране удалить все записи. Но их потом удалось возобновить. На кадрах было видно, как Тельбизов отбирает камеру у оператора. Позднее его и еще одного сотрудника уволят. Мецгеру присудили штраф в размере 3400 грн.

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