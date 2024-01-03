"Заборонити на рівні президента": чому Telegram небезпечний, розповів колишній СБУшник

Telegram є російською розробкою і для деяких це вже привід відмовитись від нього

Відомий месенджер Telegram, який може бути небезпечний для використання, оскільки він практично не захищений. При цьому державні структури України використовують Telegram як офіційний канал комунікації.

Про це "Телеграфу" сказав експерт з кібербезпеки, колишній керівник підрозділу боротьби з кіберзлочинністю в СБУ Костянтин Корсун. За його словами, Україна зараз воює проти Росії й позбавляється всього російського, але багато хто користується Telegram і вважають це прийнятним.

"По-перше, це російська розробка. Цього вже мало б бути достатньо. Це росіяни, це Дуров (Павло Дуров, розробник Telegram. — Ред.) Він наче виїхав, але тримає сервери на території Росії, співпрацює з російською владою, обмежує якісь канали, видаляє їх.

По-друге, Дуров брав гроші від кремлівських олігархів — мільярд доларів. Російська влада блокувала-блокувала, боролася-боролася з Дуровими, а потім раз! і перестала, і навіть стала дружити, і Роскомнадзор створив свій Telegram-канал. Хіба це не прямий доказ того, що з ним домовилися, але просто не афішують", — зазначив він.

З технічного погляду з месенджером також все не так гладко. За словами Корсуна, Telegram практично не захищений. При цьому це не зовсім месенджер, а більше соціальна мережа.

"Всі нормальні месенджери: Signal, Threema, Wire і навіть Viber використовують наскрізне шифрування. Це така опція, яка не дозволяє розробнику месенджера читати й бачити повідомлення своїх користувачів. Тому це стало міжнародним стандартом у всіх захищених месенджерах.

Крім того, Threema, Wire використовують протокол Signal. Він відкритий. Це означає, що будь-який фахівець може зайти, подивитися його код, пошукати там "чорні ходи". А Дуров не показує свій протокол. Він каже, що це секрет, це наша розробка і все. Хоча в сучасному світі такі практики вже давно не працюють. Правило security through obscurity, тобто безпека через невизначеність (якщо не знати як влаштована система, то її важче зламати. — Ред.), вже давно спростовано. Це міф." — додав співрозмовник видання.

Костянтин Корсун додав, що головна проблема — це використання "Телеграма" державними органами. Тому перший крок, який можна легко реалізувати, без проблем, — просто заборонити державним структурам використовувати Telegram як офіційний канал комунікації. Наприклад, РНБО не має Telegram. Тобто месенджер, на думку експерта, слід заборонити на рівні уряду, президента, Верховної Ради.

"А виходить так, що люди користуються, і хтось думає: ой, Telegram — російський, напевно, з ним не все гаразд, а потім дивляться: наші державні структури мають Telegram-канали. А якщо наші державні структури ним користуються, чому я не можу? Державні структури, мабуть, перевірили та переконалися, що це не загрожує нікому ", — наголосив Корсун.

Таким чином, перший крок, на думку експерта, — це відмова державних структур використовувати Telegram. Це автоматично зменшить кількість користувачів.

"А з усіма іншими потрібне роз’яснення. Я не вважаю, що заборона для людей є ефективним інструментом, а блокування тим більше. І технологічно це складно зробити, і з погляду демократичних цінностей не дуже добре", — підсумував він.

Детальніше читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: "Прикрутити" повістки в "Дія" можна за кілька днів: експрацівник СБУ з кібербезпеки про атаку на "Київстар", грішну "Дію" та дірявий Telegram.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Telegram нещодавно з’явилися фейкові канали міністра оборони України Рустема Умєрова. У Міноборони закликали користувачів бути обережними та назвали мету цих каналів.